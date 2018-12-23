Триппьер призывает не списывать "Тотенхэм" со счетов раньше времени

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер считает, что было бы преждевременно вычеркивать его команду из числа претендентов на титул Премьер-Лиги.

Стянув на себя все внимание публики, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" позволяют "шпорам" уверенно идти по дистанции без особого давления. Если в воскресенье подопечные Маурисио Почеттино обыграют "Эвертон", то окажутся на расстоянии всего одной победы от "горожан" и двух — от "красных".



Триппьер доволен тем, как складывается сезон для его команды, и призывает не списывать "Тоттенхэм" со счетов.



"Мы хотим выиграть каждый свой матч, мы всегда настраиваемся только на три очка. В последнее время мы добиваемся прекрасных результатов и продолжаем борьбу на всех фронтах".



"Но впереди еще длинный отрезок сезона, мы даже не добрались до Рождества. Поэтому я думаю, было бы слишком рано говорить, удастся нам побороться за титул или выиграть его", — цитирует Триппьера Sky Sports.