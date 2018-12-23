Триппьер призывает не списывать "Тотенхэм" со счетов раньше времени
Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер считает, что было бы преждевременно вычеркивать его команду из числа претендентов на титул Премьер-Лиги.
Стянув на себя все внимание публики, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" позволяют "шпорам" уверенно идти по дистанции без особого давления. Если в воскресенье подопечные Маурисио Почеттино обыграют "Эвертон", то окажутся на расстоянии всего одной победы от "горожан" и двух — от "красных".
Триппьер доволен тем, как складывается сезон для его команды, и призывает не списывать "Тоттенхэм" со счетов.
"Мы хотим выиграть каждый свой матч, мы всегда настраиваемся только на три очка. В последнее время мы добиваемся прекрасных результатов и продолжаем борьбу на всех фронтах".
"Но впереди еще длинный отрезок сезона, мы даже не добрались до Рождества. Поэтому я думаю, было бы слишком рано говорить, удастся нам побороться за титул или выиграть его", — цитирует Триппьера Sky Sports.
23.12.2018 13:00
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-6, если вин, всё реально.
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Луиз тоже чтото там про гонку говорил, так что помалкивал бы
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Нужно просто стараться добиться максимума в каждом матче. А в конце сезона увидим куда это приведет. Ничьи еще будут. Как, возможно, и поражения. Все таки еще только экватор сезона.
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Сегодня нужно побеждать в любом случае!
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Кажется, первые три места в топ4 распределены. А вот Челси стоит уже сейчас отреагировать на тревожные звоночки. В первую очередь решить проблему зависимости от Азара и найти хорошего страйкера. Оба вопроса нельзя откладывать на лето, можно и без лч остаться. Арсенал не дремлет.
У Тоттенхэм очень сильный состав, который не требует вложений, они способны вклиниться в гонку за чемпионство. Многое будет решать их очные встречи с топовыми командами АПЛ.
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в каждом клубе есть свой Ловрен (в части прогнозов)
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