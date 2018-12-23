Экс-босс "Сити" договаривается о покупке "Ньюкасла"

Новым фаворитом на приобретение "Ньюкасла" у Майка Эшли стал консорциум инвесторов во главе с бывшим исполнительным директором "Манчестер Сити" Гарри Куком.

Как известно, Эшли уже несколько месяцев ведет интенсивные переговоры с рядом заинтересованных сторон, надеясь выручить за клуб с "Сент Джеймс Парк" 300 миллионов фунтов.



Ранее одним из претендентов на покупку "сорок" называлась группа американских инвесторов во главе с Питером Кеньоном, экс-исполнительным директором "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако Daily Mirror стало известно, что теперь наибольшие шансы на приобретение "Ньюкасла" имеет консорциум Кука.



Летом 2009 именно Кук убедил шейха Мансура инвестировать в "Манчестер Сити". Тогда могущественный араб выбирал между "горожанами" и "Ньюкаслом", а ключевую роль сыграла составленная Гарри презентация в Power Point.



Добавим, что Кук также имеет опыт работы в Nike и UFC. Если сделка по продаже "Ньюкасла" состоится, Гарри может получить один из руководящих постов в клубе.