Экс-босс "Сити" договаривается о покупке "Ньюкасла"
Новым фаворитом на приобретение "Ньюкасла" у Майка Эшли стал консорциум инвесторов во главе с бывшим исполнительным директором "Манчестер Сити" Гарри Куком.
Как известно, Эшли уже несколько месяцев ведет интенсивные переговоры с рядом заинтересованных сторон, надеясь выручить за клуб с "Сент Джеймс Парк" 300 миллионов фунтов.
Ранее одним из претендентов на покупку "сорок" называлась группа американских инвесторов во главе с Питером Кеньоном, экс-исполнительным директором "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако Daily Mirror стало известно, что теперь наибольшие шансы на приобретение "Ньюкасла" имеет консорциум Кука.
Летом 2009 именно Кук убедил шейха Мансура инвестировать в "Манчестер Сити". Тогда могущественный араб выбирал между "горожанами" и "Ньюкаслом", а ключевую роль сыграла составленная Гарри презентация в Power Point.
Добавим, что Кук также имеет опыт работы в Nike и UFC. Если сделка по продаже "Ньюкасла" состоится, Гарри может получить один из руководящих постов в клубе.
23.12.2018 12:00
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Ребят, расходимся, вся эта каша тупо изза презентации(((
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