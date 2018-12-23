Руни признал, что увольнение Моуриньо назревало

Уэйн Руни и Жозе Моуриньо Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признал, что увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера "красных дьяволов" назревало.

Не секрет, что в последние месяцы работы Моуриньо на "Олд Траффорд" атмосфера вокруг команды была негативной. Жозе не скрывал своего раздражения в отношении подопечных, а те отвечали ему взаимностью через игру на поле.

Учитывая это, Руни одобряет решение клуба попрощаться с Моуриньо. Лучший бомбардир в истории "Юнайтед" надеется, что с Оле Гуннаром Сульшером команда раскрепостится.

"Да, им нужно было что-нибудь предпринять, и я думаю, это было правильное решение. Клуб назначил Оле до конца сезона, и они посмотрят, как он будет справляться с работой, чтобы затем решить, кто будет постоянным тренером".

"Конечно, я до сих пор поддерживаю связь со многими людьми из клуба и много с ними общаюсь, особенно на этой неделе".

"Чтобы клуб был успешным, все должно быть в порядке. Нужен порядок с персоналом на тренировочной базе, порядок с ответственными за газон. Все они должны чувствовать себя счастливыми, и тогда это передастся игрокам".

"Думаю, отношения между некоторыми работниками и некоторыми игроками не были идеальными. Однако, надеюсь, приглашение Оле и Майка Фелана это изменит. Уже изменило. Они улыбаются, и это передается игрокам".

"Думаю, клуб совершил хорошее назначение. Это даст им чуть больше времени, чтобы определиться с правильным тренером к лету. Я очарован реакцией команды на назначение Оле, они позитивно отреагировали и добились победы", — сообщил Руни в эфире BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Руни, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 23.12.2018 11:57 # naby-keita
    видел видео, в подтрибунке Ливерпуля, Жозе даже не разговаривал со своими игроками
    ллул

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  2. scouser2005 23.12.2018 11:34 # scouser2005
    Если бы не Руни, никто бы даже не догадывался, что Маура скоро попросят..

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