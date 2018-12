Прогнозы на матч "Эвертон" — "Тоттенхэм"

Предлагаем вашему вниманию прогнозы экспертов на матч Премьер-Лиги между "Эвертоном" и "Тоттенхэмом".







ЭВЕРТОН — ТОТТЕНХЭМ

Воскресенье, 23 декабря, 19:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Тоттенхэм" выиграл шесть из семи последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- "Эвертон" имеет текущую серию из шести домашних матчей без поражений.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Тоттенхэма" — 2.15 в БК Фонбет



Пол Мерсон



Сложная игра для обеих команд. "Эвертон" — команда, которая, кажется, никогда не переступает черту и в настоящее время находится в плохом положении. Им не стоит играть первым номером с "Тоттенхэмом" — в том, что они не умеют этого делать, мы убедились с "Ньюкаслом" и "Уотфордом". Но если игра вскроется, ее выиграет "Тоттенхэм". Я думаю, что их победа над "Арсеналом" в Кубке Лиги придаст уверенности. Это сложная игра для прогноза, но я поставлю на "Тоттенхэм".



Прогноз Пола Мерсона: 1:3



Марк Лоуренсон



Ситуация в "Юнайтед" явно влияет на "Тоттенхэм", поскольку их менеджер Маурисио Почеттино, предположительно, входит в число наиболее желанных вариантов для "Юнайтед". Если ему предложат работу, это будет большим соблазном для него, и это будет решение, на принятие которого нужно потратить всю ночь. Прямо сейчас поездка в Мерсисайд должна быть единственным, что беспокоит Почеттино, поскольку для его команды важно продлить хорошие результаты. "Тоттенхэм" не проигрывает на "Гудисон Парк" в пяти матчах кряду, но домашняя форма "Эвертона" достаточно хороша, и я не вижу, за счет чего "шпоры" их обыграют.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1



Бонус! Всем новым клиентам букмекерская контора Фонбет дарит фрибет на сумму в 10,000 рублей при регистрации по ссылке.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru