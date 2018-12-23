18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча воскресенья

В воскресенье 23 декабря поединком "Эвертона" и "Тоттенхэма" завершится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЭВЕРТОН — ТОТТЕНХЭМ 19:00 Онлайн-трансляция



Несмотря на отсутствие летних приобретений и достаточно серьезные проблемы с травмами, "Тоттенхэм" продолжает стабильно добиваться результата. У "шпор" еще никогда не было так много очков на данной стадии сезона за все время выступлений в Премьер-Лиге. Кроме того, лондонцы выиграли восемь из 10 своих выездных матчей — это больше, чем в 20 из их 26 полных сезонов в высшем дивизионе.



Если "Тоттенхэм" остается единственной командой в Премьер-Лиге, если ни разу не сыгравшей вничью в это сезоне, то "Эвертон" — рекордсмен дивизиона по ничейным результатам (6, наравне с "Саутгемптоном"). Особенно слабо "ириски" выглядят против команд так называемой топ-6 — ни одной победы в 22 таких встречах в рамках чемпионата.



В эру Премьер-Лиги "Тоттенхэм" одержал 25 побед против "Эвертона" — больше, чем против какого-либо другого соперника. В 11 последних встречах с "ирисками" "шпоры" ни разу не уступили.



У полузащитника "Эвертона" Идриссы Гейе имеются проблемы с пахом, и ему предстоит фитнес-тест. Ришарлисон и Андре Гомеш пропустили несколько тренировок на этой неделе, но сейчас уже в порядке.



В старт "Тоттенхэма" должен вернуться Харри Кейн, не тренировавшийся во вторник из-за простуды и вышедший только на замену в кубковом матче против "Арсенала" в среду. Ян Вертонген, Серж Орье, Мусса Дембеле, Эрик Дайер и Виктор Ваньяма травмированы, но Давинсон Санчес может сыграть впервые с 6 ноября.