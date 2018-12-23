18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча воскресенья

Харри Кейн и Джордан Пикфорд В воскресенье 23 декабря поединком "Эвертона" и "Тоттенхэма" завершится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЭВЕРТОН — ТОТТЕНХЭМ 19:00 Онлайн-трансляция

Несмотря на отсутствие летних приобретений и достаточно серьезные проблемы с травмами, "Тоттенхэм" продолжает стабильно добиваться результата. У "шпор" еще никогда не было так много очков на данной стадии сезона за все время выступлений в Премьер-Лиге. Кроме того, лондонцы выиграли восемь из 10 своих выездных матчей — это больше, чем в 20 из их 26 полных сезонов в высшем дивизионе.

Если "Тоттенхэм" остается единственной командой в Премьер-Лиге, если ни разу не сыгравшей вничью в это сезоне, то "Эвертон" — рекордсмен дивизиона по ничейным результатам (6, наравне с "Саутгемптоном"). Особенно слабо "ириски" выглядят против команд так называемой топ-6 — ни одной победы в 22 таких встречах в рамках чемпионата.

В эру Премьер-Лиги "Тоттенхэм" одержал 25 побед против "Эвертона" — больше, чем против какого-либо другого соперника. В 11 последних встречах с "ирисками" "шпоры" ни разу не уступили.

У полузащитника "Эвертона" Идриссы Гейе имеются проблемы с пахом, и ему предстоит фитнес-тест. Ришарлисон и Андре Гомеш пропустили несколько тренировок на этой неделе, но сейчас уже в порядке.

В старт "Тоттенхэма" должен вернуться Харри Кейн, не тренировавшийся во вторник из-за простуды и вышедший только на замену в кубковом матче против "Арсенала" в среду. Ян Вертонген, Серж Орье, Мусса Дембеле, Эрик Дайер и Виктор Ваньяма травмированы, но Давинсон Санчес может сыграть впервые с 6 ноября.


Метки анонс тура, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2018 09:55

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Последние комментарии:




  1. chronicle 23.12.2018 11:58 # chronicle
    Чилуэлл просто шикарный лз, не перестаю восхищаться способностью Роджерса видеть талант в молодых игроках, очень жалею, что его тогда не купили. Говнарь Робертсон это просто конская выносливость и спринты по рельсам, а Чилуэлл очень грамотно выбегает с защиты, обладает сильным футбольным интеллектом и хорошей техникой.

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  2. fowler9 23.12.2018 11:34 # fowler9
    Здарова, сольскьяеры

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  3. slash-lfc 23.12.2018 11:22 # slash-lfc
    Пздц, петухи уже четыре раза проебали в чемпионате и все равно находятся рядом из-за того, что ни разу не играли вничью.

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  4. spartan 23.12.2018 11:10 # spartan
    Ближайшие соперники Сити не самые легкие, Лестер и Святые в гостях, Ливерпуль дома и потом волки, Ньюкасл, Эвертон, Арсенал и ВХ. + ЛЧ и где они там еще играют внутренние старты. Наверное ключевой отрезок сезона, посмотрим кто откажется грамотнее в плане ротации и распределения сил, сдержанный оптимизм пока что, ВВД = Галактус

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  5. kos9k 23.12.2018 10:59 # kos9k
    шпоры в случае победы приблизятся к сити на расстоянии в 2 очка, ебать ору) там и 3-е место недалеко и придется снова тратить 300 лямов зимой(

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  6. naby-keita 23.12.2018 10:55 # naby-keita
    с победой цыгане))

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  7. moneymaker 23.12.2018 10:34 # moneymaker
    Можно грузить на ирисок..

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  8. only--liverpool 23.12.2018 10:24 # only--liverpool
    Какой Клопп все же гений, что слил КАЛ вовремя. Признаться, сразу и не понял эту стратегическую задумку. Теперь будут жопы рвать ради псевдо-трофея в урон чемпионату и лиге чемпионов. Щити и челси вчера это доказали во всей красе.
    Прогноз на ближайшее будущее:
    Ливерпуль выигрывает у НЮ. А вот Лестер-Щити тут скорее 1Х. Отрыв увеличивается.
    Хоть Арсенал и может ужалить, все же мне видится домашная победа окрыленного Ливерпуля. А вот Саусгемптон-Щити, если повезет ничейку добудут.
    И наконец Ливерпуль побеждает Щити в очной встрече 3 января.
    Итог: на 4 января по моим прогнозам Ливерпуль лидирует в чемпионате с отрывом 12 очей. СКРИНЬТЕ.

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  9. kolyandr 23.12.2018 10:18 # kolyandr
    Кто выиграл вчера? Мс?

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