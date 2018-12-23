18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча воскресенья
В воскресенье 23 декабря поединком "Эвертона" и "Тоттенхэма" завершится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЭВЕРТОН — ТОТТЕНХЭМ 19:00 Онлайн-трансляция
Несмотря на отсутствие летних приобретений и достаточно серьезные проблемы с травмами, "Тоттенхэм" продолжает стабильно добиваться результата. У "шпор" еще никогда не было так много очков на данной стадии сезона за все время выступлений в Премьер-Лиге. Кроме того, лондонцы выиграли восемь из 10 своих выездных матчей — это больше, чем в 20 из их 26 полных сезонов в высшем дивизионе.
Если "Тоттенхэм" остается единственной командой в Премьер-Лиге, если ни разу не сыгравшей вничью в это сезоне, то "Эвертон" — рекордсмен дивизиона по ничейным результатам (6, наравне с "Саутгемптоном"). Особенно слабо "ириски" выглядят против команд так называемой топ-6 — ни одной победы в 22 таких встречах в рамках чемпионата.
В эру Премьер-Лиги "Тоттенхэм" одержал 25 побед против "Эвертона" — больше, чем против какого-либо другого соперника. В 11 последних встречах с "ирисками" "шпоры" ни разу не уступили.
У полузащитника "Эвертона" Идриссы Гейе имеются проблемы с пахом, и ему предстоит фитнес-тест. Ришарлисон и Андре Гомеш пропустили несколько тренировок на этой неделе, но сейчас уже в порядке.
В старт "Тоттенхэма" должен вернуться Харри Кейн, не тренировавшийся во вторник из-за простуды и вышедший только на замену в кубковом матче против "Арсенала" в среду. Ян Вертонген, Серж Орье, Мусса Дембеле, Эрик Дайер и Виктор Ваньяма травмированы, но Давинсон Санчес может сыграть впервые с 6 ноября.
23.12.2018 09:55
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Последние комментарии:
Чилуэлл просто шикарный лз, не перестаю восхищаться способностью Роджерса видеть талант в молодых игроках, очень жалею, что его тогда не купили. Говнарь Робертсон это просто конская выносливость и спринты по рельсам, а Чилуэлл очень грамотно выбегает с защиты, обладает сильным футбольным интеллектом и хорошей техникой.
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Здарова, сольскьяеры
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Пздц, петухи уже четыре раза проебали в чемпионате и все равно находятся рядом из-за того, что ни разу не играли вничью.
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Ближайшие соперники Сити не самые легкие, Лестер и Святые в гостях, Ливерпуль дома и потом волки, Ньюкасл, Эвертон, Арсенал и ВХ. + ЛЧ и где они там еще играют внутренние старты. Наверное ключевой отрезок сезона, посмотрим кто откажется грамотнее в плане ротации и распределения сил, сдержанный оптимизм пока что, ВВД = Галактус
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шпоры в случае победы приблизятся к сити на расстоянии в 2 очка, ебать ору) там и 3-е место недалеко и придется снова тратить 300 лямов зимой(
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с победой цыгане))
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Можно грузить на ирисок..
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Какой Клопп все же гений, что слил КАЛ вовремя. Признаться, сразу и не понял эту стратегическую задумку. Теперь будут жопы рвать ради псевдо-трофея в урон чемпионату и лиге чемпионов. Щити и челси вчера это доказали во всей красе.
Прогноз на ближайшее будущее:
Ливерпуль выигрывает у НЮ. А вот Лестер-Щити тут скорее 1Х. Отрыв увеличивается.
Хоть Арсенал и может ужалить, все же мне видится домашная победа окрыленного Ливерпуля. А вот Саусгемптон-Щити, если повезет ничейку добудут.
И наконец Ливерпуль побеждает Щити в очной встрече 3 января.
Итог: на 4 января по моим прогнозам Ливерпуль лидирует в чемпионате с отрывом 12 очей. СКРИНЬТЕ.
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Кто выиграл вчера? Мс?
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