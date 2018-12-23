"Юнайтед" не будет покупать игроков для Сульшера в январе

Боссы "Манчестер Юнайтед" приняли решение избежать трат на трансферном рынке в январе.

Заступив на тренерский мостик "красных дьяволов" до конца сезона, Оле Гуннар Сульшер выразил уверенность, что будет иметь влияние на трансферы клуба.



Однако Daily Mirror стало известно, что руководство "Юнайтед" считает неразумным тратить деньги, пока не будет назначен новый постоянный главный тренер.



С момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию "дьяволы" потратили уже 750 миллионов фунтов на новых игроков, однако многие из этих трансферов оказались неудачными.



Из этой суммы 410 млн. фунтов пришлись на Жозе Моуриньо, но столь впечатляющие инвестиции не помогли "Юнайтед" стать претендентом на чемпионство в Премьер-Лиге.



По информации издания, исполнительный директор "дьяволов" Эд Вудворд уже сообщил Сульшеру, что тот сможет рассчитывать лишь на аренду доступных игроков в зимнее трансферное окно.



Вновь серьезно вложиться в обновление состава "Юнайтед" планирует уже по окончании сезона, когда будет принято решение, останется Сульшер или на его место придет другой специалист.