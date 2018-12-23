Сульшер надеется совершить рывок во второй половине сезона

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что у его команды хорошие шансы совершить рывок в таблице Премьер-Лиги во второй половине сезона.

Проведя с "Юнайтед" всего две тренировки, Сульшер смог вдохновить команду на яркую победу в гостях у "Кардиффа" со счетом 1:5. "Красные дьяволы" впервые забили пять голов в матче Премьер-Лиги со времен сэра Алекса Фергюсона.



"Юнайтед" остался на шестой позиции, но благодаря осечке "Челси" сократил отставание от топ-4 до восьми очков. По мнению Сульшера, "дьяволам" вполне по силам обойти пару команд впереди.



"Ну, мы будем двигаться матч за матчем, однако мы в восьми очках позади, и прежде в этом клубе нам уже удавалось настигать соперников. Сейчас нам нужно настичь пару команд, но в каждый момент времени мы должны быть сосредоточены только на ближайшем матче".



"Не нужно слишком забегать вперед, однако мы всегда играем хорошо во второй половине сезона. Это всегда было свойственно "Манчестер Юнайтед", — цитирует Сульшера Sky Sports.