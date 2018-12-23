Эшли Янг: "Мы не праздновали увольнение Моуриньо"

Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг опроверг слухи о том, что его команда праздновала увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

После увольнения Жозе Моуриньо и прихода на его место Оле Гуннара Сульшера "красные дьяволы" чудесным образом преобразились, камня на камне не оставив от "Кардиффа" — 1:5.



На днях в прессе появились слухи, что новость об отставке Моуриньо была встречена в раздевалке ликованием. Однако Янг это отрицает и уверяет, что уход Жозе расстроил игроков.



"Никаких празднований совершенно не было. Абсолютная ложь. Естественно, мы были расстроены увольнением тренера. За два с половиной года здесь ему удалось выиграть трофеи. Мы обязаны разделить ответственность за его увольнение, потому что именно мы выходим на поле".



"Как я уже говорил, мы должны двигаться дальше. К нам пришел Оле, и мы правильным образом подготовились к этому матчу, хотя неделя выдалась безумной. Будучи профессионалами, мы должны делать свою работу на поле независимо от обстоятельств, и сегодня нам это удалось", — цитирует Янга Manchester Evening News.