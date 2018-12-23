Эшли Янг: "Мы не праздновали увольнение Моуриньо"

Эшли Янг и Жозе Моуриньо Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг опроверг слухи о том, что его команда праздновала увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

После увольнения Жозе Моуриньо и прихода на его место Оле Гуннара Сульшера "красные дьяволы" чудесным образом преобразились, камня на камне не оставив от "Кардиффа" — 1:5.

На днях в прессе появились слухи, что новость об отставке Моуриньо была встречена в раздевалке ликованием. Однако Янг это отрицает и уверяет, что уход Жозе расстроил игроков.

"Никаких празднований совершенно не было. Абсолютная ложь. Естественно, мы были расстроены увольнением тренера. За два с половиной года здесь ему удалось выиграть трофеи. Мы обязаны разделить ответственность за его увольнение, потому что именно мы выходим на поле".

"Как я уже говорил, мы должны двигаться дальше. К нам пришел Оле, и мы правильным образом подготовились к этому матчу, хотя неделя выдалась безумной. Будучи профессионалами, мы должны делать свою работу на поле независимо от обстоятельств, и сегодня нам это удалось", — цитирует Янга Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Янг

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 23.12.2018 08:24 # brown-ale
    Эшли просто на вечеринку не позвали.

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  2. chebrec 23.12.2018 07:06 # chebrec
    А Погба как же?

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