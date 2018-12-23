Таунсенд: "Лучший гол в моей карьере"

Вингер "Кристал Пэлас" Андрос Таунсенд назвал свой потрясающий гол в ворота "Манчестер Сити" лучшим в своей карьере.

Накануне "Пэлас" преподнес настоящую сенсацию, переиграв действующих чемпионов Премьер-Лиги на их поле со счетом 2:3.



Автором второго гола "орлов" стал как раз Таунсенд. 27-летний англичанин нанес удар с лету по мячу, отбитому за пределы штрафной площади. Даже если этот гол не станет лучшим в сезоне, Андросу он точно запомнится навсегда.



"Все идеально сложилось в тот момент. Я знал, каким образом "Сити" прессингует, и если бы первым касанием я остановил мяч, то меня сразу бы окружили. Поэтому я решил бить первым касанием, и когда моя левая нога легла на мяч, я сразу понял, что у меня очень хорошие шансы забить этим ударом".



"Пересматривая этот гол, я понимаю, что он определенно является лучшим в моей карьере, если учесть обстоятельства и соперника. "Сити" является, пожалуй, лучшим соперником, против которого я играл в своей карьере, они невероятны. Поэтому гол против них, да еще и на их поле, по умолчанию среди лучших", — сообщил Таунсенд Sky Sports.



