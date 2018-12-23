Таунсенд: "Лучший гол в моей карьере"
Вингер "Кристал Пэлас" Андрос Таунсенд назвал свой потрясающий гол в ворота "Манчестер Сити" лучшим в своей карьере.
Накануне "Пэлас" преподнес настоящую сенсацию, переиграв действующих чемпионов Премьер-Лиги на их поле со счетом 2:3.
Автором второго гола "орлов" стал как раз Таунсенд. 27-летний англичанин нанес удар с лету по мячу, отбитому за пределы штрафной площади. Даже если этот гол не станет лучшим в сезоне, Андросу он точно запомнится навсегда.
"Все идеально сложилось в тот момент. Я знал, каким образом "Сити" прессингует, и если бы первым касанием я остановил мяч, то меня сразу бы окружили. Поэтому я решил бить первым касанием, и когда моя левая нога легла на мяч, я сразу понял, что у меня очень хорошие шансы забить этим ударом".
"Пересматривая этот гол, я понимаю, что он определенно является лучшим в моей карьере, если учесть обстоятельства и соперника. "Сити" является, пожалуй, лучшим соперником, против которого я играл в своей карьере, они невероятны. Поэтому гол против них, да еще и на их поле, по умолчанию среди лучших", — сообщил Таунсенд Sky Sports.
Townsend absolute SPECTACULAR goal against Manchester City!! pic.twitter.com/DLBRu5oqvs— Tom vdm (@TVDMolen) 22 декабря 2018 г.
23.12.2018 06:25
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Последние комментарии:
В стиле Хендерсона
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нихера себе зарядил, тут и Бекер бессилен что уж о втором номере сб. Бразилии говорить
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Классный гол!!! Подарок мне на день рождения.
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Да, тут лишь мои поздравления Таунсенду и Ко...
C'MON CITY!
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