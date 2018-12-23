Таунсенд: "Лучший гол в моей карьере"

Андрос Таунсенд Вингер "Кристал Пэлас" Андрос Таунсенд назвал свой потрясающий гол в ворота "Манчестер Сити" лучшим в своей карьере.

Накануне "Пэлас" преподнес настоящую сенсацию, переиграв действующих чемпионов Премьер-Лиги на их поле со счетом 2:3.

Автором второго гола "орлов" стал как раз Таунсенд. 27-летний англичанин нанес удар с лету по мячу, отбитому за пределы штрафной площади. Даже если этот гол не станет лучшим в сезоне, Андросу он точно запомнится навсегда.

"Все идеально сложилось в тот момент. Я знал, каким образом "Сити" прессингует, и если бы первым касанием я остановил мяч, то меня сразу бы окружили. Поэтому я решил бить первым касанием, и когда моя левая нога легла на мяч, я сразу понял, что у меня очень хорошие шансы забить этим ударом".

"Пересматривая этот гол, я понимаю, что он определенно является лучшим в моей карьере, если учесть обстоятельства и соперника. "Сити" является, пожалуй, лучшим соперником, против которого я играл в своей карьере, они невероятны. Поэтому гол против них, да еще и на их поле, по умолчанию среди лучших", — сообщил Таунсенд Sky Sports.


Метки видео, Кристал Пэлас, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Таунсенд

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2018 06:25

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  1. shakur 23.12.2018 08:02 # shakur
    В стиле Хендерсона

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  2. liverpo0ol 23.12.2018 07:40 # liverpo0ol
    нихера себе зарядил, тут и Бекер бессилен что уж о втором номере сб. Бразилии говорить

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  3. akadam 23.12.2018 06:44 # akadam
    Классный гол!!! Подарок мне на день рождения.

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  4. mc-od 23.12.2018 06:42 # mc-od
    Да, тут лишь мои поздравления Таунсенду и Ко...

    C'MON CITY!

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