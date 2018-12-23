Сульшер рассказал о напутствии Руни перед матчем с "Кардиффом"

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал о напутствии Уэйна Руни, которое он получил перед матчем против "Кардиффа".

Свое шестимесячное пребывание у руля "Юнайтед" Сульшер начал с яркой победы над "Кардиффом" со счетом 1:5 — "красные дьяволы" забили пять голов в матче Премьер-Лиги впервые с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию.



Комментируя свой дебют, Сульшер рассказал, что просто позволил футболистам быть собой и наслаждаться своей игрой. Именно такой совет норвежцу дал бывший одноклубник и экс-капитан "Юнайтед" Уэйн Руни.



"Они хорошие игроки. Очень, очень хорошие игроки, талантливые игроки, которые тщательно настроились на матч и упорно трудились".



"Я сказал им, что "Юнайтед" никогда не должен уступать сопернику в работоспособности. Как бы ты ни играл, ты всегда должен бегать больше, чем они. Если ты будешь это делать, твое мастерство всегда оставит тебе шанс на победу".



"Работай упорнее, чем они, наслаждайся свой игрой, стремись вперед, беги вперед. Если ты не теряешь мяч, работай, пока его не вернешь. Сегодня у нас это получилось. Когда обладаешь игроками такого мастерства, ты всегда будешь создавать моменты".



"Я прибыл в среду вечером и провел только четверг и пятницу с игроками. Уэйн Руни написал мне и дал кое-какой совет, так что здесь есть и его заслуга. Он сказал мне заставить их играть в футбол, наслаждаться собой и быть "Манчестер Юнайтед".



"Футбол — это простая вещь, если обладаешь хорошими игроками. Здесь хорошая группа игроков, а их мастерство невероятно", — цитирует Сульшера Evening Standard.