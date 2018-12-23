Погба: "Хочу сказать спасибо Моуриньо"

После яркой победы над "Кардиффом" со счетом 1:5 полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обратился к бывшему главному тренеру своей команды Жозе Моуриньо.

В трех своих последних матчах Премьер-Лиги у руля "Юнайтед" Моуриньо оставлял Погба на лавке, и враждебные отношения с самым дорогостоящим футболистом команды сыграли не последнюю роль в увольнении Жозе на текущей неделе.



Вернувшись в стартовый состав "красных дьяволов" на матч против "Кардиффа, Погба отметился тремя результативными передачами. Поль считает, что его игра стала лучшим ответом на недоверие Моуриньо, поэтому француз лишь похвалил своего экс-наставника.



"Знаю, вы ждете от меня слов насчет Жозе, насчет результата. Естественно, результат нас очень порадовал. Мы показали хороший футбол, вся команда сыграла отлично. А что касается Жозе..."



"С Жозе мы выигрывали трофеи, и я хочу сказать ему спасибо за это. Не все сложилось хорошо, но мы выигрывали трофеи вместе. Трофеи делают тебя лучше. Но теперь это в прошлом, и я лишь хочу поблагодарить его за это".



"Уверен, все игроки теперь предвкушают следующий матч и жаждут снова набрать очки. Мы хотим вернуться в верхнюю часть таблицы. Это все, что я хочу сказать. Команда сыграла отлично, и мы довольны первым матчем при новом тренере. Важно продолжать в том же духе. Нельзя сыграть таким образом и забить пять голов, чтобы затем уступить. Вот и все", — цитирует Погба Manchester Evening News.