Погба: "Хочу сказать спасибо Моуриньо"

Поль Погба После яркой победы над "Кардиффом" со счетом 1:5 полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обратился к бывшему главному тренеру своей команды Жозе Моуриньо.

В трех своих последних матчах Премьер-Лиги у руля "Юнайтед" Моуриньо оставлял Погба на лавке, и враждебные отношения с самым дорогостоящим футболистом команды сыграли не последнюю роль в увольнении Жозе на текущей неделе.

Вернувшись в стартовый состав "красных дьяволов" на матч против "Кардиффа, Погба отметился тремя результативными передачами. Поль считает, что его игра стала лучшим ответом на недоверие Моуриньо, поэтому француз лишь похвалил своего экс-наставника.

"Знаю, вы ждете от меня слов насчет Жозе, насчет результата. Естественно, результат нас очень порадовал. Мы показали хороший футбол, вся команда сыграла отлично. А что касается Жозе..."

"С Жозе мы выигрывали трофеи, и я хочу сказать ему спасибо за это. Не все сложилось хорошо, но мы выигрывали трофеи вместе. Трофеи делают тебя лучше. Но теперь это в прошлом, и я лишь хочу поблагодарить его за это".

"Уверен, все игроки теперь предвкушают следующий матч и жаждут снова набрать очки. Мы хотим вернуться в верхнюю часть таблицы. Это все, что я хочу сказать. Команда сыграла отлично, и мы довольны первым матчем при новом тренере. Важно продолжать в том же духе. Нельзя сыграть таким образом и забить пять голов, чтобы затем уступить. Вот и все", — цитирует Погба Manchester Evening News.


Метки Кардифф, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2018 00:05

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  1. manutd-20champ 23.12.2018 00:26 # manutd-20champ
    больше дела меньше слов

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  2. chebrec 23.12.2018 00:21 # chebrec
    Лучше бы молчал

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  3. ezh28 23.12.2018 00:17 # ezh28
    дурачок

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  4. makeewadim 23.12.2018 00:08 # makeewadim
    Лицедей.

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