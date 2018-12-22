Гвардиола: "Впереди еще много матчей"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что у его команды еще будут возможности поправить свое турнирное положение после незапланированной потери очков против "Кристал Пэлас".

Три гола "орлов", включая пенальти и потрясающий дальний удар с лету Андроса Таунсенда, не позволили "горожанам" сократить четырехочковое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".



Однако Гвардиола не делает трагедии из этого поражения со счетом 2:3. Каталонец напоминает, что впереди еще куча матчей, чтобы исправить ситуацию.



"Это было сложно, но мы сражались до последней секунды. Сейчас только декабрь, и мы будем стараться поправить свое положение и снова выигрывать матчи. Предстоит сыграть еще много матчей. Теперь мы должны восстановиться психологически и физически".



"Жалею ли я, что оставил Де Брюйне и Агуэро на лавке? Я мало о чем жалею. Нам нужно просто сделать так, чтобы подобные вещи больше не повторились. Когда мы побеждаем, я гений. Когда мы проигрываем, я уже не столь хорош. Я не знаю, что было бы, выйди Кевин и Серхио в старте", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.