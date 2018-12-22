Гвардиола: "Впереди еще много матчей"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что у его команды еще будут возможности поправить свое турнирное положение после незапланированной потери очков против "Кристал Пэлас".

Три гола "орлов", включая пенальти и потрясающий дальний удар с лету Андроса Таунсенда, не позволили "горожанам" сократить четырехочковое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".

Однако Гвардиола не делает трагедии из этого поражения со счетом 2:3. Каталонец напоминает, что впереди еще куча матчей, чтобы исправить ситуацию.

"Это было сложно, но мы сражались до последней секунды. Сейчас только декабрь, и мы будем стараться поправить свое положение и снова выигрывать матчи. Предстоит сыграть еще много матчей. Теперь мы должны восстановиться психологически и физически".

"Жалею ли я, что оставил Де Брюйне и Агуэро на лавке? Я мало о чем жалею. Нам нужно просто сделать так, чтобы подобные вещи больше не повторились. Когда мы побеждаем, я гений. Когда мы проигрываем, я уже не столь хорош. Я не знаю, что было бы, выйди Кевин и Серхио в старте", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Гвардиола, Кристал Пэлас, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 23:25

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 23.12.2018 00:25 # skychnie-oboi
    Ох настала пора разьеб устроить на Этихаде.

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  2. chebrec 23.12.2018 00:23 # chebrec
    Реалист оптимист

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  3. manutd-20champ 23.12.2018 00:19 # manutd-20champ
    кто бы сомневался, разве что только маниакальные колбасные.
    пусть повоображают.

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  4. dannylucker 23.12.2018 00:11 # dannylucker
    все норм будет, cmon city!

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  5. knvlay 22.12.2018 23:52 # knvlay
    Гений !!!

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  6. griezmann 22.12.2018 23:40 # griezmann
    КОРОЛЬ !!!

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