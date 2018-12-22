Гвардиола: "Впереди еще много матчей"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что у его команды еще будут возможности поправить свое турнирное положение после незапланированной потери очков против "Кристал Пэлас".
Три гола "орлов", включая пенальти и потрясающий дальний удар с лету Андроса Таунсенда, не позволили "горожанам" сократить четырехочковое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".
Однако Гвардиола не делает трагедии из этого поражения со счетом 2:3. Каталонец напоминает, что впереди еще куча матчей, чтобы исправить ситуацию.
"Это было сложно, но мы сражались до последней секунды. Сейчас только декабрь, и мы будем стараться поправить свое положение и снова выигрывать матчи. Предстоит сыграть еще много матчей. Теперь мы должны восстановиться психологически и физически".
"Жалею ли я, что оставил Де Брюйне и Агуэро на лавке? Я мало о чем жалею. Нам нужно просто сделать так, чтобы подобные вещи больше не повторились. Когда мы побеждаем, я гений. Когда мы проигрываем, я уже не столь хорош. Я не знаю, что было бы, выйди Кевин и Серхио в старте", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
22.12.2018 23:25
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Ох настала пора разьеб устроить на Этихаде.
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Реалист оптимист
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кто бы сомневался, разве что только маниакальные колбасные.
пусть повоображают.
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все норм будет, cmon city!
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Гений !!!
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КОРОЛЬ !!!
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