Сарри: "Странная реакция на пропущенный гол"
Рулевой "Челси" Маурицио Сарри заявил, что находится в замешательстве по поводу реакции своей команды на пропущенный гол в домашнем матче против "Лестера".
Доминируя во владении мячом весь первый тайм, в начале второго "синие" провалились в обороне и позволили Джейми Варди забить единственный в матче гол — 0:1.
После пропущенного гола "Челси" поник духом, вдобавок позволяя "лисам" регулярно огрызаться. Такого рода перелом в игре кажется Сарри "странным".
"Мы проводили очень хороший матч в течение 55 минут. Но наша реакция на пропущенный гол не была правильной реакцией".
"Мы были шокированы как команда, игроки были сбиты с толку индивидуально, хотя нам требовалось продолжать играть, как прежде. Я не понимаю такой реакции. На мой взгляд, это была странная реакция", — сообщил Сарри Sky Sports.
22.12.2018 22:50
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Последние комментарии:
У аркадича терпение не бесконечное
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увольняйте))) он не может влиять на игру, уже не в первый раз, да и его типа атакующий доминирующий футбол обязан приносить моменты за моментами, а их 6лять что-то не видно! это фиаско, ждем лета и надеемся на Аллегри и Симеоне, если Романыч окончательно не положил х.уй на клуб...
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Быстро он поплыл..
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где характер? когда в команде лидер неженка азар, многое о чем говорит, не тот уже щолси, что был раньше.
арсенал после пропущенных голов вкатывает команды в газон
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Да заебали эти Виллианы и Луизы, честное слово. Очевидно, что люди уже всего добились в футболе и им тяжело находить в себе мотивацию на постоянной основе. Когда жопа подгорит, то начинают играть. Надо на их места купить парочку топовых бестрофейников и тогда всё будет гуд.
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Сарри так и не поймет никогда характер этой команды, там крысы одни, мерзкая сущность клуба Чо?ЛС!
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