Сарри: "Странная реакция на пропущенный гол"

Рулевой "Челси" Маурицио Сарри заявил, что находится в замешательстве по поводу реакции своей команды на пропущенный гол в домашнем матче против "Лестера".

Доминируя во владении мячом весь первый тайм, в начале второго "синие" провалились в обороне и позволили Джейми Варди забить единственный в матче гол — 0:1.



После пропущенного гола "Челси" поник духом, вдобавок позволяя "лисам" регулярно огрызаться. Такого рода перелом в игре кажется Сарри "странным".



"Мы проводили очень хороший матч в течение 55 минут. Но наша реакция на пропущенный гол не была правильной реакцией".



"Мы были шокированы как команда, игроки были сбиты с толку индивидуально, хотя нам требовалось продолжать играть, как прежде. Я не понимаю такой реакции. На мой взгляд, это была странная реакция", — сообщил Сарри Sky Sports.