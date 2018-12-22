Унаи Эмери похвалил Озила

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери отметил игру полузащитника Месута Озила в победном матче против "Бернли".

В субботу Озил впервые с 11 ноября появился в стартовом составе "канониров" на матч Премьер-Лиги, вдобавок получив капитанскую повязку. За свой шанс Месут ухватился обеими руками, отметившись результативной передачей и поучаствовав в еще одном голе.



Игра 30-летнего немца, которого связывают с уходом из "Арсенала" в январе, очень порадовала Эмери. По словам Унаи, он лично поздравил Озила с хорошим матчем.



"Это была большая игра в его исполнении сегодня, и сразу после матча я поздравил его с тем, как он потрудился. Каждый игрок проявил свое мастерство и свои характеристики. Мы нуждались в его помощи сегодня, и он нам помог", — сообщил Эмери BBC.



Также Унаи не согласился с обвинениями своего коллеги Шона Дайча насчет симуляций.



"Я не согласен с ним. Мы должны уважать рефери и должны уважать друг друга", — добавил Эмери.