Дайч обвинил игроков "Арсенала" в симуляциях
Главный тренер "Бернли" Шон Дайч обвинил игроков "Арсенала" в симуляциях после поражения своей команды на "Эмирейтс" со счетом 3:1.
Компенсировав недостаток мастерства желанием сражаться, не щадя ни своих, ни чужих ног, "бордовым" удалось доставить проблем сопернику, но не запугать его — "Арсенал" победил и реабилитировался за два поражения подряд.
В интервью после матча Дайч предпочел заострить внимание на нескольких попытках "канониров" ввести рефери в заблуждение, в чем "Арсенал" был замечен еще в своем предыдущем домашнем матче.
"Никто не хочет видеть симуляцию в игре. Ближе к концу матча был эпизод, когда Гранит Джака явным образом нырнул. Спустя милисекунду после своего падения он уже смотрит на рефери. Я не хочу видеть таких вещей, и, думаю, никто не хочет".
"Эшли Барнс пошел в единоборство, и другой парень очевидным образом ударил его локтем, но в итоге наш парень получает желтую карточку, что практически невозможно".
"В игре было два нырка, и никто не получил желтой. Один из нырявших игроков уже имел желтую, так что это удаление".
"Я обеспокоен возросшим количеством нырков в последнее время. Три на прошлой неделе и два на этой. Футбольные власти закрывают на это глаза".
"Нашего игрока сегодня уложили на газон двумя руками, но мы уже 60 матчей не получаем пенальти. Это все большие моменты, важные моменты", — сообщил Дайч Sky Sports.
22.12.2018 20:40
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Последние комментарии:
неумение играть пытаются компенсировать жесткой игрой. Похоже на то как раньше играл Сток.
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Олень ебучий чисто,там Барнса надо было удалять минимум дважды...минимум 3 раза костоломов прощал сраный судейка,так что пусть не пиздит гондон,желаю этим уебкам,как и уебaну-свинорылу рэшфорду вылета в чемпионшип
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А когда кучерявого Гендузи пиздили твои игрочишки и откровенно наступали ты ничего не заметил рыжее чучело?
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Правильно...на кол всех посадить,на кол:)
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