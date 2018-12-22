"Сити" сенсационно проиграл дома "Пэлас"

"Манчестер Сити" сенсационно проиграл на своем поле "Кристал Пэлас" со счетом 2:3 и был отброшен от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" уже на четыре очка.

Сыграв полузащитника в матче Кубка Лиги против "Лестера", сегодня Джон Стоунс вновь вышел в центр поля, тогда как Фернандиньо даже не попал в заявку. Другим изменением стало появление Рахима Стерлинга вместо Рияда Махреза.



В старт "орлов" вернулись Джеймс Томкинс, Джефф Шлюпп и Уилфрид Заха, заменив Мартина Келли, Шейху Куяте и Джордана Айю.



План гостей на игру стал ясен уже по первым минутам. "Пэлас" просто отдал мяч сопернику и окопался на своей половине поля. "Сити" не удавалось атаковать на скорости и прицельно бить.



Тем не менее, продержались "орлы" недолго. Кайл Уолкер сделал длинную передачу на Фабиана Дельфа, а тот выполнил заброс верхом на линию вратарской, откуда Илкай Гюндоган неотразимо пробил головой — 1:0.



План "Пэлас" на игру был перечеркнут, но затем случилось такое, что невозможно было представить. На 33-й минуте Шлюпп вторгся в чужую штрафную площадь и нанес точный удар низом в дальний угол ворот из под Уолкера — 1:1.



Спустя еще две минуты гости вышли вперед. Это Андрос Таунсенд нанес великолепный удар с 25 метров по летящему мячу, который был отбит хозяевами за пределы штрафной — 1:2.



Такой крутой поворот вывел "Сити" из колеи. Даже Хосеп Гвардиола у бровки выглядел озабоченно, и "Пэлас" достаточно комфортно удержал свое преимущество до перерыва.



Рождественская сказка "Пэлас" — или рождественский кошмар "Сити" — продолжилась после перерыва. На 51-й минуте Таунсенд неведомым образом не смог замкнуть головой подачу партнера, попав только в штангу, но Уолкер тут же сбил с ног устремившегося на отскок Макса Майера, и рефери назначил пенальти. Лука Миливоевич с точки не промахнулся — 1:3.



После своего третьего гола "орлы" совершенно перестали атаковать, включив режим сдерживания — получалось неплохо, потому что "горожане" много суетились, но реальных голевых моментов имели маловато. Можно вспомнить разве что удар Лероя Сане в штангу со штрафного на 76-й минуте.



И все-таки на 85-й минуте "Пэлас" дрогнул. Вышедший на замену Кевин Де Брюйне выполнял подачу с правого фланга, но мяч залетел прямо в ворота — 2:3.



Последние минуты получились по-настоящими жаркими, однако "орлы" ценой невероятных усилий и везения удержали победу.



"Пэлас" преподнес настоящую сенсацию, и если один гол еще можно было бы назвать какой-то случайностью, то сказать это сразу по три едва ли возможно. "Сити" неожиданно проиграл и оказался отброшен от вершины Премьер-Лиги на четыре очка.



"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче