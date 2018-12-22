"Сити" сенсационно проиграл дома "Пэлас"
"Манчестер Сити" сенсационно проиграл на своем поле "Кристал Пэлас" со счетом 2:3 и был отброшен от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" уже на четыре очка.
Сыграв полузащитника в матче Кубка Лиги против "Лестера", сегодня Джон Стоунс вновь вышел в центр поля, тогда как Фернандиньо даже не попал в заявку. Другим изменением стало появление Рахима Стерлинга вместо Рияда Махреза.
В старт "орлов" вернулись Джеймс Томкинс, Джефф Шлюпп и Уилфрид Заха, заменив Мартина Келли, Шейху Куяте и Джордана Айю.
План гостей на игру стал ясен уже по первым минутам. "Пэлас" просто отдал мяч сопернику и окопался на своей половине поля. "Сити" не удавалось атаковать на скорости и прицельно бить.
Тем не менее, продержались "орлы" недолго. Кайл Уолкер сделал длинную передачу на Фабиана Дельфа, а тот выполнил заброс верхом на линию вратарской, откуда Илкай Гюндоган неотразимо пробил головой — 1:0.
План "Пэлас" на игру был перечеркнут, но затем случилось такое, что невозможно было представить. На 33-й минуте Шлюпп вторгся в чужую штрафную площадь и нанес точный удар низом в дальний угол ворот из под Уолкера — 1:1.
Спустя еще две минуты гости вышли вперед. Это Андрос Таунсенд нанес великолепный удар с 25 метров по летящему мячу, который был отбит хозяевами за пределы штрафной — 1:2.
Такой крутой поворот вывел "Сити" из колеи. Даже Хосеп Гвардиола у бровки выглядел озабоченно, и "Пэлас" достаточно комфортно удержал свое преимущество до перерыва.
Рождественская сказка "Пэлас" — или рождественский кошмар "Сити" — продолжилась после перерыва. На 51-й минуте Таунсенд неведомым образом не смог замкнуть головой подачу партнера, попав только в штангу, но Уолкер тут же сбил с ног устремившегося на отскок Макса Майера, и рефери назначил пенальти. Лука Миливоевич с точки не промахнулся — 1:3.
После своего третьего гола "орлы" совершенно перестали атаковать, включив режим сдерживания — получалось неплохо, потому что "горожане" много суетились, но реальных голевых моментов имели маловато. Можно вспомнить разве что удар Лероя Сане в штангу со штрафного на 76-й минуте.
И все-таки на 85-й минуте "Пэлас" дрогнул. Вышедший на замену Кевин Де Брюйне выполнял подачу с правого фланга, но мяч залетел прямо в ворота — 2:3.
Последние минуты получились по-настоящими жаркими, однако "орлы" ценой невероятных усилий и везения удержали победу.
"Пэлас" преподнес настоящую сенсацию, и если один гол еще можно было бы назвать какой-то случайностью, то сказать это сразу по три едва ли возможно. "Сити" неожиданно проиграл и оказался отброшен от вершины Премьер-Лиги на четыре очка.
"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
22.12.2018 20:05
Просмотров: 3845
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Манки внезапно не пьют мочу? А, ну да, цыгана же выгнали.
(ответить)
Два фактора радуют.
Нынещнюю игру ЛФК не считаю эталоном, так как в полузащите нехватает грамотного распасовщика и в некоторых матчах атакующая троица бывало даже не били по воротом, но при такой не самой гегемонной игре, ЛФК на первом.
Сити показывающий тотальный футбол, уже успел всосать пару раз и скорее еще будут повторятся такие ситуации.
(ответить)
Поздравляю скам! Первая победа Сульшера!!!
(ответить)
Мои радужные собачки топово собираются под моими сообщениями
(ответить)
рэшфорд кстати игрок основы?
(ответить)
Красиво
(ответить)
почти в каждом матче кп пробивают пенки, этот милливоевич лучший пенальтист лиги. что то не чисто здесь
хз к чему колбасоиды радуются, клоппу еще не раз очко порвут
(ответить)
удачи мю
(ответить)
Начало - лучше не придумаешь.
(ответить)
Чмоур аут!
(ответить)
начало уже нравится)))
(ответить)
Рээээээш!!!
(ответить)
3 мин. понадобилось чтобы обосрать Маура
(ответить)
красиво, но тут скам без вариков на встряске размотает
(ответить)
Уже гол кек. Бля, Оле подкупает. Позитивный чел, добрый какой о.
(ответить)
РешФооооооордищеееее
(ответить)
Гоооооолллл
Реш
(ответить)
бля кого вы тут унижать собрались, у Сити и болел толком нету на фапле, а после проигрыша тем более никто не выйдет
(ответить)
Чувствую завтра Эвертон полную жопу ирисок курятнику насувает:)
(ответить)
ВСЕХ СКАУЗЕРОВ С ПОБЕДОЙ В АПЛ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий