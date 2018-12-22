"Сити" сенсационно проиграл дома "Пэлас"

Кристал Пэлас "Манчестер Сити" сенсационно проиграл на своем поле "Кристал Пэлас" со счетом 2:3 и был отброшен от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" уже на четыре очка.

Сыграв полузащитника в матче Кубка Лиги против "Лестера", сегодня Джон Стоунс вновь вышел в центр поля, тогда как Фернандиньо даже не попал в заявку. Другим изменением стало появление Рахима Стерлинга вместо Рияда Махреза.

В старт "орлов" вернулись Джеймс Томкинс, Джефф Шлюпп и Уилфрид Заха, заменив Мартина Келли, Шейху Куяте и Джордана Айю.

План гостей на игру стал ясен уже по первым минутам. "Пэлас" просто отдал мяч сопернику и окопался на своей половине поля. "Сити" не удавалось атаковать на скорости и прицельно бить.

Тем не менее, продержались "орлы" недолго. Кайл Уолкер сделал длинную передачу на Фабиана Дельфа, а тот выполнил заброс верхом на линию вратарской, откуда Илкай Гюндоган неотразимо пробил головой — 1:0.

План "Пэлас" на игру был перечеркнут, но затем случилось такое, что невозможно было представить. На 33-й минуте Шлюпп вторгся в чужую штрафную площадь и нанес точный удар низом в дальний угол ворот из под Уолкера — 1:1.

Спустя еще две минуты гости вышли вперед. Это Андрос Таунсенд нанес великолепный удар с 25 метров по летящему мячу, который был отбит хозяевами за пределы штрафной — 1:2.

Такой крутой поворот вывел "Сити" из колеи. Даже Хосеп Гвардиола у бровки выглядел озабоченно, и "Пэлас" достаточно комфортно удержал свое преимущество до перерыва.

Рождественская сказка "Пэлас" — или рождественский кошмар "Сити" — продолжилась после перерыва. На 51-й минуте Таунсенд неведомым образом не смог замкнуть головой подачу партнера, попав только в штангу, но Уолкер тут же сбил с ног устремившегося на отскок Макса Майера, и рефери назначил пенальти. Лука Миливоевич с точки не промахнулся — 1:3.

После своего третьего гола "орлы" совершенно перестали атаковать, включив режим сдерживания — получалось неплохо, потому что "горожане" много суетились, но реальных голевых моментов имели маловато. Можно вспомнить разве что удар Лероя Сане в штангу со штрафного на 76-й минуте.

И все-таки на 85-й минуте "Пэлас" дрогнул. Вышедший на замену Кевин Де Брюйне выполнял подачу с правого фланга, но мяч залетел прямо в ворота — 2:3.

Последние минуты получились по-настоящими жаркими, однако "орлы" ценой невероятных усилий и везения удержали победу.

"Пэлас" преподнес настоящую сенсацию, и если один гол еще можно было бы назвать какой-то случайностью, то сказать это сразу по три едва ли возможно. "Сити" неожиданно проиграл и оказался отброшен от вершины Премьер-Лиги на четыре очка.

"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 20:05

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Последние комментарии:




  1. alcoholnarco 22.12.2018 20:50 # alcoholnarco
    Манки внезапно не пьют мочу? А, ну да, цыгана же выгнали.

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  2. beatles-red 22.12.2018 20:46 # beatles-red
    Два фактора радуют.

    Нынещнюю игру ЛФК не считаю эталоном, так как в полузащите нехватает грамотного распасовщика и в некоторых матчах атакующая троица бывало даже не били по воротом, но при такой не самой гегемонной игре, ЛФК на первом.

    Сити показывающий тотальный футбол, уже успел всосать пару раз и скорее еще будут повторятся такие ситуации.

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  3. gunars 22.12.2018 20:44 # gunars
    Поздравляю скам! Первая победа Сульшера!!!

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  4. mikkiynwa 22.12.2018 20:40 # mikkiynwa
    Мои радужные собачки топово собираются под моими сообщениями

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  5. rap-woiska 22.12.2018 20:38 # rap-woiska
    рэшфорд кстати игрок основы?

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  6. jappstamm 22.12.2018 20:35 # jappstamm
    Красиво

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  7. al-faarabi 22.12.2018 20:35 # al-faarabi
    почти в каждом матче кп пробивают пенки, этот милливоевич лучший пенальтист лиги. что то не чисто здесь

    хз к чему колбасоиды радуются, клоппу еще не раз очко порвут

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  8. liverpo0ol 22.12.2018 20:35 # liverpo0ol
    удачи мю

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  9. akadam 22.12.2018 20:35 # akadam
    Начало - лучше не придумаешь.

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  10. quavo 22.12.2018 20:34 # quavo
    Чмоур аут!

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  11. red-devil-4ever 22.12.2018 20:34 # red-devil-4ever
    начало уже нравится)))

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  12. alexomck 22.12.2018 20:34 # alexomck
    Рээээээш!!!

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  13. contrario 22.12.2018 20:34 # contrario
    3 мин. понадобилось чтобы обосрать Маура

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  14. rap-woiska 22.12.2018 20:34 # rap-woiska
    красиво, но тут скам без вариков на встряске размотает

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  15. slash-lfc 22.12.2018 20:34 # slash-lfc
    Уже гол кек. Бля, Оле подкупает. Позитивный чел, добрый какой о.

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  16. januzaj00 22.12.2018 20:33 # januzaj00
    РешФооооооордищеееее

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  17. naby-keita 22.12.2018 20:33 # naby-keita
    Гоооооолллл
    Реш

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  18. firmino9 22.12.2018 20:33 # firmino9
    бля кого вы тут унижать собрались, у Сити и болел толком нету на фапле, а после проигрыша тем более никто не выйдет

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  19. liverpool1892est 22.12.2018 20:32 # liverpool1892est
    Чувствую завтра Эвертон полную жопу ирисок курятнику насувает:)

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  20. melwood-lfc 22.12.2018 20:32 # melwood-lfc
    ВСЕХ СКАУЗЕРОВ С ПОБЕДОЙ В АПЛ!

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