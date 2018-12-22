"Челси" капитулировал перед "Лестером"

Джейми Варди "Челси" потерпел свое первое домашнее поражение при Маурицио Сарри, неожиданно капитулировав перед "Лестером" — 0:1.

Главный тренер "синих" Маурицио Сарри выпустил тех же 11 игроков, что начинали победный матч против "Брайтона" в прошлый уикенд.

У "лис" Бен Чилуэлл и Хамза Чоудури появились вместо Кристиана Фукса и Демарая Грея.

"Челси" сразу же забрал мяч под свой контроль и принялся оказывать давление. Уже на третьей минуте гости едва не пропустили после опрометчивого выхода из ворот Каспера Шмейхеля.

А на 17-й минуте "синие" создали голевой момент собственными силами, без содействия соперника. Виллиан подал угловой, Педро сыграл на опережение и головой переправил мяч к дальней штанге, где Давиду Луису не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть эту скидку.

На 33-й минуте мог открыть счет уже Азар. Харри Магуайр неожиданно пропустил передачу на самого опасного игрока соперника, а Эден, оказавшись на убойной позиции, сотряс перекладину.

"Челси" продолжал владеть инициативой вплоть до перерыва, но дожать "Лестер" никак не мог. На 41-й минуте "лисам", наконец, предоставилась возможность показать зубы, однако Кепа Аррисабалага не потерял концентрацию из-за отсутствия работы, отразив мощный удар Уилфрида Ндиди с дистанции.

Второй тайм начался неожиданно. На 51-й минуте гости смогли провести быструю атаку, и после разрезающей передачи меж двух защитников Джейми Варди отправился к воротам и не оставил никаких шансов Аррисабалаге — 0:1.

После пропущенного гола игра "Челси" разладилась. "Лестер" уверенно удерживал минимальное преимущество и не забывал огрызаться. Например, на 66-й минуте Аррисабалага неудачно выпустил мяч из рук на Варди, и тот пытался пробить пяткой. Удар был заблокирован Сесаром Аспиликуэтой, причем снаряд попал в руку, но рефери на это не среагировал.

Не будет преувеличением сказать, что после гола Варди "лисы" смотрелись лучше, чем "синие". Хозяева просто не создавали такой угрозы, чтобы рассчитывать на ответный мяч.

У "Челси" была возможность избежать поражения. Когда уже шло компенсированное время, Маркос Алонсо попал в штангу. Других голевых моментов "синие" не имели.

"Лестеру" не потребовалось много владеть мячом, чтобы создать много проблем "Челси". В первую очередь Маурицио Сарри был переигран тактически. "Синие" чересчур увлекались перепасовками, но создавали недостаточно угрозы и сами становились уязвимы перед контратаками соперника, потому результат справедлив.

"Челси" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 19:55

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 22.12.2018 20:44 # liverpool1892est
    Безвиз,скотина лысая,выходи,нагибайся:)

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  2. liverpool1892est 22.12.2018 20:40 # liverpool1892est
    Куряга сегодня наверное с горя блог сиг уебашит,завтра никотином срать будет:)

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  3. liverpool1892est 22.12.2018 20:37 # liverpool1892est
    Даже и не знаю какому поражению больше радоваться,Челси или Сити...голова прям кругом идет:)

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  4. chelsea-69 22.12.2018 20:34 # chelsea-69
    Великолепный Жорж Неаполитанский и компания не затащили. Старый Дуримар совсем ёбy дался без нападающего катать. Ему ж xyй кто даст 4 года без трофеев философию толкать. Не обрыганы ж какие

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  5. osivori 22.12.2018 20:31 # osivori
    не понимаю роль жоржинье, даже пешеход фабрегас на его фоне спринтер, а качество паса несоизмеримо выше, отбором вообще не обладает, об чем говорим, какой опорник

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  6. firmino9 22.12.2018 20:26 # firmino9
    Че все гонят на Кепу, при таком ударе он ничего не смог сделать

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  7. bezvizdestroyer 22.12.2018 20:17 # bezvizdestroyer
    bezviz где ты обоссаный, уахахахаха, bezviz стрептиз уахахаха, в страпоне визвиз

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  8. naby-keita 22.12.2018 20:15 # naby-keita
    Челси нужно избавляться в первую очередь от Азара.
    Команда слишком надеется на его класс во всех матчах, из за чего многие другие игроки не выкладываются на всю мощь.
    Виллиан, Педро, Канте все они могут взять игру в свои руки и решать.
    Но, они этого не делают...
    Идем дальше, смотрим что будет с Челси

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  9. alexomck 22.12.2018 20:12 # alexomck
    опозорились.

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  10. tvinkovod 22.12.2018 20:12 # tvinkovod
    нахуй вы на ветке для фансайта пенсов сидите, а не на главной?

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  11. martingor 22.12.2018 20:09 # martingor
    Ливерпуль №1- голубятня и синяя помойка в жопе

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  12. lgoleg 22.12.2018 20:08 # lgoleg
    Ребят, смотрите, караван идёт

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  13. chr1s8rown 22.12.2018 20:08 # chr1s8rown
    сказке конец

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  14. chuckie-lfc 22.12.2018 20:07 # chuckie-lfc
    Ливерпуль на троне!
    Клопптоп
    Остальное не важно

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  15. tigerpool 22.12.2018 20:07 # tigerpool
    Защитник "Челси" Давид Луис заявил, что его команда нацелена на титул Премьер-Лиги и не хочет довольствоваться местом в топ-4.

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  16. toha-bludsikir 22.12.2018 20:07 # toha-bludsikir
    почему всос середняков пенсов на главной? почему не написали про нокдаун королей Манчестер Сити? Сегодня у кп позалетало куча шараги и в связи с этим мы не устроили им ебалочку. Всё равно даже не стоит беспокоится про чемпионство Манчестер Сити. Сити ебёт, лузерка сосёт. пенсы на подсосе.

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  17. naby-keita 22.12.2018 20:07 # naby-keita
    Liverpooooooool

    Liiiiiiiiiveeeeeerrrppoooooooll

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  18. liverpo0ol 22.12.2018 20:06 # liverpo0ol
    Высеры 33хуесоса и манситивумана читаю угар увхахахахха

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  19. hachidlo 22.12.2018 20:06 # hachidlo
    Хз, но Виллиан в очередной раз доказал, что не способен был лидером команды, претендующей на, какие-либо, победы. Абсолютная инертность, тупые решения в эпизодах, которые могут закончиться голом, и т.д. Может только играть тогда, когда на него не оказывается никакого давления, и когда команда играет как гвно.

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  20. alcoholnarco 22.12.2018 20:05 # alcoholnarco
    Щас небось у хэйтеров надежда затеплилась, жиденькая такая надежда бестрофейная..)) 4-2 будет, можете скринить. Может даже 4-3! Леол...

    Источник: http://fapl.ru/posts/67572/?c=1

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