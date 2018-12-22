"Челси" капитулировал перед "Лестером"
"Челси" потерпел свое первое домашнее поражение при Маурицио Сарри, неожиданно капитулировав перед "Лестером" — 0:1.
Главный тренер "синих" Маурицио Сарри выпустил тех же 11 игроков, что начинали победный матч против "Брайтона" в прошлый уикенд.
У "лис" Бен Чилуэлл и Хамза Чоудури появились вместо Кристиана Фукса и Демарая Грея.
"Челси" сразу же забрал мяч под свой контроль и принялся оказывать давление. Уже на третьей минуте гости едва не пропустили после опрометчивого выхода из ворот Каспера Шмейхеля.
А на 17-й минуте "синие" создали голевой момент собственными силами, без содействия соперника. Виллиан подал угловой, Педро сыграл на опережение и головой переправил мяч к дальней штанге, где Давиду Луису не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть эту скидку.
На 33-й минуте мог открыть счет уже Азар. Харри Магуайр неожиданно пропустил передачу на самого опасного игрока соперника, а Эден, оказавшись на убойной позиции, сотряс перекладину.
"Челси" продолжал владеть инициативой вплоть до перерыва, но дожать "Лестер" никак не мог. На 41-й минуте "лисам", наконец, предоставилась возможность показать зубы, однако Кепа Аррисабалага не потерял концентрацию из-за отсутствия работы, отразив мощный удар Уилфрида Ндиди с дистанции.
Второй тайм начался неожиданно. На 51-й минуте гости смогли провести быструю атаку, и после разрезающей передачи меж двух защитников Джейми Варди отправился к воротам и не оставил никаких шансов Аррисабалаге — 0:1.
После пропущенного гола игра "Челси" разладилась. "Лестер" уверенно удерживал минимальное преимущество и не забывал огрызаться. Например, на 66-й минуте Аррисабалага неудачно выпустил мяч из рук на Варди, и тот пытался пробить пяткой. Удар был заблокирован Сесаром Аспиликуэтой, причем снаряд попал в руку, но рефери на это не среагировал.
Не будет преувеличением сказать, что после гола Варди "лисы" смотрелись лучше, чем "синие". Хозяева просто не создавали такой угрозы, чтобы рассчитывать на ответный мяч.
У "Челси" была возможность избежать поражения. Когда уже шло компенсированное время, Маркос Алонсо попал в штангу. Других голевых моментов "синие" не имели.
"Лестеру" не потребовалось много владеть мячом, чтобы создать много проблем "Челси". В первую очередь Маурицио Сарри был переигран тактически. "Синие" чересчур увлекались перепасовками, но создавали недостаточно угрозы и сами становились уязвимы перед контратаками соперника, потому результат справедлив.
"Челси" — "Лестер". Отчет о матче
22.12.2018 19:55
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Последние комментарии:
Безвиз,скотина лысая,выходи,нагибайся:)
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Куряга сегодня наверное с горя блог сиг уебашит,завтра никотином срать будет:)
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Даже и не знаю какому поражению больше радоваться,Челси или Сити...голова прям кругом идет:)
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Великолепный Жорж Неаполитанский и компания не затащили. Старый Дуримар совсем ёбy дался без нападающего катать. Ему ж xyй кто даст 4 года без трофеев философию толкать. Не обрыганы ж какие
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не понимаю роль жоржинье, даже пешеход фабрегас на его фоне спринтер, а качество паса несоизмеримо выше, отбором вообще не обладает, об чем говорим, какой опорник
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Че все гонят на Кепу, при таком ударе он ничего не смог сделать
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bezviz где ты обоссаный, уахахахаха, bezviz стрептиз уахахаха, в страпоне визвиз
(ответить)
Челси нужно избавляться в первую очередь от Азара.
Команда слишком надеется на его класс во всех матчах, из за чего многие другие игроки не выкладываются на всю мощь.
Виллиан, Педро, Канте все они могут взять игру в свои руки и решать.
Но, они этого не делают...
Идем дальше, смотрим что будет с Челси
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опозорились.
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нахуй вы на ветке для фансайта пенсов сидите, а не на главной?
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Ливерпуль №1- голубятня и синяя помойка в жопе
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Ребят, смотрите, караван идёт
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сказке конец
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Ливерпуль на троне!
Клопптоп
Остальное не важно
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Защитник "Челси" Давид Луис заявил, что его команда нацелена на титул Премьер-Лиги и не хочет довольствоваться местом в топ-4.
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почему всос середняков пенсов на главной? почему не написали про нокдаун королей Манчестер Сити? Сегодня у кп позалетало куча шараги и в связи с этим мы не устроили им ебалочку. Всё равно даже не стоит беспокоится про чемпионство Манчестер Сити. Сити ебёт, лузерка сосёт. пенсы на подсосе.
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Liverpooooooool
Liiiiiiiiiveeeeeerrrppoooooooll
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Высеры 33хуесоса и манситивумана читаю угар увхахахахха
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Хз, но Виллиан в очередной раз доказал, что не способен был лидером команды, претендующей на, какие-либо, победы. Абсолютная инертность, тупые решения в эпизодах, которые могут закончиться голом, и т.д. Может только играть тогда, когда на него не оказывается никакого давления, и когда команда играет как гвно.
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Щас небось у хэйтеров надежда затеплилась, жиденькая такая надежда бестрофейная..)) 4-2 будет, можете скринить. Может даже 4-3! Леол...
Источник: http://fapl.ru/posts/67572/?c=1
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