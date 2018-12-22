"Челси" капитулировал перед "Лестером"

"Челси" потерпел свое первое домашнее поражение при Маурицио Сарри, неожиданно капитулировав перед "Лестером" — 0:1.

Главный тренер "синих" Маурицио Сарри выпустил тех же 11 игроков, что начинали победный матч против "Брайтона" в прошлый уикенд.



У "лис" Бен Чилуэлл и Хамза Чоудури появились вместо Кристиана Фукса и Демарая Грея.



"Челси" сразу же забрал мяч под свой контроль и принялся оказывать давление. Уже на третьей минуте гости едва не пропустили после опрометчивого выхода из ворот Каспера Шмейхеля.



А на 17-й минуте "синие" создали голевой момент собственными силами, без содействия соперника. Виллиан подал угловой, Педро сыграл на опережение и головой переправил мяч к дальней штанге, где Давиду Луису не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть эту скидку.



На 33-й минуте мог открыть счет уже Азар. Харри Магуайр неожиданно пропустил передачу на самого опасного игрока соперника, а Эден, оказавшись на убойной позиции, сотряс перекладину.



"Челси" продолжал владеть инициативой вплоть до перерыва, но дожать "Лестер" никак не мог. На 41-й минуте "лисам", наконец, предоставилась возможность показать зубы, однако Кепа Аррисабалага не потерял концентрацию из-за отсутствия работы, отразив мощный удар Уилфрида Ндиди с дистанции.



Второй тайм начался неожиданно. На 51-й минуте гости смогли провести быструю атаку, и после разрезающей передачи меж двух защитников Джейми Варди отправился к воротам и не оставил никаких шансов Аррисабалаге — 0:1.



После пропущенного гола игра "Челси" разладилась. "Лестер" уверенно удерживал минимальное преимущество и не забывал огрызаться. Например, на 66-й минуте Аррисабалага неудачно выпустил мяч из рук на Варди, и тот пытался пробить пяткой. Удар был заблокирован Сесаром Аспиликуэтой, причем снаряд попал в руку, но рефери на это не среагировал.



Не будет преувеличением сказать, что после гола Варди "лисы" смотрелись лучше, чем "синие". Хозяева просто не создавали такой угрозы, чтобы рассчитывать на ответный мяч.



У "Челси" была возможность избежать поражения. Когда уже шло компенсированное время, Маркос Алонсо попал в штангу. Других голевых моментов "синие" не имели.



"Лестеру" не потребовалось много владеть мячом, чтобы создать много проблем "Челси". В первую очередь Маурицио Сарри был переигран тактически. "Синие" чересчур увлекались перепасовками, но создавали недостаточно угрозы и сами становились уязвимы перед контратаками соперника, потому результат справедлив.



"Челси" — "Лестер". Отчет о матче