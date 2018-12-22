Идрисса Гейе заинтересовал ПСЖ

Идрисса Гейе Опорный полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе попал на радар к ПСЖ в преддверии зимнего трансферного окна.

Вылет "Астон Виллы" из Премьер-Лиги позволил "ирискам" приобрести Гейе в августе 2016 всего за 7 миллионов фунтов. С тех пор Идрисса доказывает, в том числе статистическими показателями, что является одним из лучших опорников дивизиона.

По информации Sky Sports, своей игрой 29-летний сенегалец привлек внимание чемпионов Лиги 1. ПСЖ уже установил контакт с "ирискам" и обозначил свой интерес, но предложение о покупке делать не спешит.

Мерсисайдский клуб в любом случае не приветствует этот интерес и готов сражаться, чтобы сохранить игрока, который занимает важное место в планах главного тренера Марку Силвы.


Метки Гейе, ПСЖ, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 19:00

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