Уорнок: "Сульшер в беспроигрышной ситуации"

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок убежден, что Оле Гуннар Сульшер оказался в "беспроигрышной ситуации", согласившись возглавить "Манчестер Юнайтед" до конца сезона.

Уволив Жозе Моуриньо в минувший вторник, уже спустя сутки "красные дьяволы" объявили, что управление первой командой в остатке сезона на себя примет приглашенный из "Мольде" Оле Гуннар Сульшер.

Уорнок одобряет решение "Юнайтед" обратиться к своей легенде в трудной ситуации. Возвращение назад в "Мольде" следующим летом — это худшее, что грозит Сульшеру, считает Нил.

"Думаю, они нуждались в человеке вроде него. Он их настоящая легенда. Таких, как он, мне приходит в голову четверо или пятеро, включая Стива Брюса и Райана Гиггза".

"Совершенно ясно, что это будет другой тренерский стиль, особенно с вернувшимся в клуб Майком Феланом, человеком сэра Алекса. Полагаю, Оле не может поверить своей удаче, когда смотрит на всех этих игроков, на молодежь".

"Думаю, это лучшая работа, что когда-либо будет в жизни у Оле, потому что он в беспроигрышной ситуации! Если он хорошо проявит себя в остатке сезона, то сможет остаться здесь на пару лет. Если нет, он вернется туда, где и так имел работу, которая приносила ему удовольствие", — цитирует Уорнока Sky Sports.


Метки Кардифф, Манчестер Юнайтед, Сульшер, Уорнок

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 18:05

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  1. mancunia-planet 22.12.2018 18:28 # mancunia-planet
    на шесть месяцев пришёл конкретно. тренируй в удовольствие, и никаких автобусов галимых.

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