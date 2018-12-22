"Арсенал" вернулся на победный путь, переборов "Бернли"

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" реабилитировался за два поражения подряд, переборов "Бернли" на своем поле — 3:1.

У "канониров" произошло сразу шесть изменений в старте относительно поражения 3:2 от "Саутгемптона". Вернулся в команду и сразу получил капитанскую повязку Месут Озил. Также вышли с первых минут Сократис Папастатопулос, Сеад Колашинац, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Мохамед Эльнени и Александр Лакасетт.

Относительно минимального поражения от "Тоттенхэма" в старте у "бордовых" появились Джефф Хендрик и Крис Вуд, заменив травмированных Робби Брэйди и Аарона Леннона.

Уже в самом начале матча хозяева пару раз едва не затолкали мяч в чужие ворота. "Бернли" оборонялся большим числом, но суетливо и без должной организации.

Слегка пристрелявшись, "Арсенал" открыл счет на 14-й минуте. Месут Озил сделал классную диагональную передачу в штрафной, а Колашинац практически от лицевой линии скинул мяч назад Пьер-Эмерику Обамеянгу, который нанес удар в касание внешней стороной стопы — 1:0.

В дальнейшем игра успокоилась. "Бордовые" не выглядели безнадежно и много боролись, но без мяча им было сложно создать какую-либо угрозу воротам Бернда Лено.

Начало второго тайма гости тоже проспали, и уже на 48-й минуте "канониры" удвоили счет, реализовав быструю контратаку. Обамеянг получил передачу на правом краю штрафной, чуть подработал мяч и нанес пушечный удар в ближний угол ворот — 2:0.

Вскоре "Арсенал" расслабился, посчитав, что дело сделано. И напрасно! "Бернли" не опускал руки, продолжая вести борьбу в свойственной себе физической манере.

На 63-й минуте "бордовые" были вознаграждены за свое трудолюбие. Защитники не смогли вынести мяч подальше от своих ворот, и после удачного отскока Эшли Барнс с близкого расстояния расстрелял ближний угол владений Лено — 2:1.

Далее игра была достаточно напряженной для "Арсенала", однако в концовке у "Бернли" банально закончились силы. Когда уже шло компенсированное время Озил совершил рывок в чужую штрафную, а затем с рикошетом сделал передачу на Алекса Ивоби, и тот с близкого расстояния поразил ворота — 3:1.

Очевидный недостаток мастерства в этом матче "Бернли" компенсировал старанием и борьбой. Сделав счет 2:0, "Арсенал" позволил себе расслабиться, и это оказалось большой ошибкой, однако "канониры" вовремя спохватились и все-таки реабилитировались за поражения от "Саутгемптона" и "Тоттенхэма".

"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Арсенал, Бернли, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 17:30

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Последние комментарии:




  1. dannylucker 22.12.2018 18:53 # dannylucker
    1 гол - проеб уолкера, 2 гол - таунсенд пздц че сделал

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  2. mototroller 22.12.2018 18:53 # mototroller
    Гг вернулся на победный путь???
    Миха за Гг топит

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  3. bezviz 22.12.2018 18:52 # bezviz
    сити щас играет на 40-50% своей прошлогодней формы, у них как и у Челси спад после чемпионских сезонов начинается, так что лузерка без конкурентов, но 6лять будь бы это любой другой клуб я бы уже поздравлял с чемпиком на 100% уверенности, но это же 6лять лузерка, здесь лучше хату не ставить))) но пока с учетом того что у всех перестройки и жесткие спады а у колбасы пик формы, то у них чемпик почти в кармане, почти

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  4. monsieurgood 22.12.2018 18:50 # monsieurgood
    кто там на троне, а кто на страпоне? кристал запутал меня

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  5. gandalf 22.12.2018 18:50 # gandalf
    Уокер такое гавн0...

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  6. alexomck 22.12.2018 18:49 # alexomck
    лысый из Сити:))

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  7. melwood-lfc 22.12.2018 18:49 # melwood-lfc
    мда
    сперминг толкнул заху-нет фола
    гюндоган подсел под ногу нигры-фол и жк

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  8. slash-lfc 22.12.2018 18:48 # slash-lfc
    Где фанаты Сити? Неужели как безвиз вылезут после гола голубой параши?

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  9. thegodfather 22.12.2018 18:47 # thegodfather
    Сосать сито
    как же я надеюсь, что лысая хуета обосрется
    это вам за все купленные жребухи, мрази
    карма есть

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  10. rap-woiska 22.12.2018 18:47 # rap-woiska
    мдаа, вместо 3ёх голов у шитиков , приходится смотреть как Ори с салаги спасает пенсов, не очень чо то с хач тв

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  11. ccchelsea 22.12.2018 18:47 # ccchelsea
    Эти дауничи вообще начнут реализовывать свои моменты? Уже просто бесит это.

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  12. alexomck 22.12.2018 18:47 # alexomck
    что там вилиан изображает, ахаха:))

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  13. multazar 22.12.2018 18:46 # multazar
    лысый шарлатан на страпоне.

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  14. mikkiynwa 22.12.2018 18:44 # mikkiynwa
    Щас пеп отсосет рефери, как и принято делать у этих мешков и они насосут на победку левую.

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  15. bezviz 22.12.2018 18:44 # bezviz
    Вильян как кусок дерьма играть стал, жаль уже не спихнешь за лямов 50-60 в мю по знакомству с мокром(

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  16. alexomck 22.12.2018 18:42 # alexomck
    Салага только такие и отражает, когда мяч в него летит:)

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  17. mc-od 22.12.2018 18:41 # mc-od
    Ахаха, Таунсенд красоту положил, без базара...

    Щас небось у хэйтеров надежда затеплилась, жиденькая такая надежда бестрофейная..)) 4-2 будет, можете скринить. Может даже 4-3! Леол...

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  18. mototroller 22.12.2018 18:41 # mototroller
    Арисабалагаааааа
    Алиса такой не не потащила

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  19. kos9k 22.12.2018 18:40 # kos9k
    сейчас лысый инфантинчик поработает ртом в перерыве и оформит победу)

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  20. highneken 22.12.2018 18:40 # highneken
    Лол , хуясе попал ))) первые 2 удара в створ спустя пол часа и два гола ))
    У Ливерпуля там шаманы есть похожу среди фанатов .
    Заряжу на попеду Сити раз коэффициент поднялся, найс

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