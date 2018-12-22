"Арсенал" вернулся на победный путь, переборов "Бернли"

"Арсенал" реабилитировался за два поражения подряд, переборов "Бернли" на своем поле — 3:1.

У "канониров" произошло сразу шесть изменений в старте относительно поражения 3:2 от "Саутгемптона". Вернулся в команду и сразу получил капитанскую повязку Месут Озил. Также вышли с первых минут Сократис Папастатопулос, Сеад Колашинац, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Мохамед Эльнени и Александр Лакасетт.



Относительно минимального поражения от "Тоттенхэма" в старте у "бордовых" появились Джефф Хендрик и Крис Вуд, заменив травмированных Робби Брэйди и Аарона Леннона.



Уже в самом начале матча хозяева пару раз едва не затолкали мяч в чужие ворота. "Бернли" оборонялся большим числом, но суетливо и без должной организации.



Слегка пристрелявшись, "Арсенал" открыл счет на 14-й минуте. Месут Озил сделал классную диагональную передачу в штрафной, а Колашинац практически от лицевой линии скинул мяч назад Пьер-Эмерику Обамеянгу, который нанес удар в касание внешней стороной стопы — 1:0.



В дальнейшем игра успокоилась. "Бордовые" не выглядели безнадежно и много боролись, но без мяча им было сложно создать какую-либо угрозу воротам Бернда Лено.



Начало второго тайма гости тоже проспали, и уже на 48-й минуте "канониры" удвоили счет, реализовав быструю контратаку. Обамеянг получил передачу на правом краю штрафной, чуть подработал мяч и нанес пушечный удар в ближний угол ворот — 2:0.



Вскоре "Арсенал" расслабился, посчитав, что дело сделано. И напрасно! "Бернли" не опускал руки, продолжая вести борьбу в свойственной себе физической манере.



На 63-й минуте "бордовые" были вознаграждены за свое трудолюбие. Защитники не смогли вынести мяч подальше от своих ворот, и после удачного отскока Эшли Барнс с близкого расстояния расстрелял ближний угол владений Лено — 2:1.



Далее игра была достаточно напряженной для "Арсенала", однако в концовке у "Бернли" банально закончились силы. Когда уже шло компенсированное время Озил совершил рывок в чужую штрафную, а затем с рикошетом сделал передачу на Алекса Ивоби, и тот с близкого расстояния поразил ворота — 3:1.



Очевидный недостаток мастерства в этом матче "Бернли" компенсировал старанием и борьбой. Сделав счет 2:0, "Арсенал" позволил себе расслабиться, и это оказалось большой ошибкой, однако "канониры" вовремя спохватились и все-таки реабилитировались за поражения от "Саутгемптона" и "Тоттенхэма".



"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче