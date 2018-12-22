"Арсенал" вернулся на победный путь, переборов "Бернли"
"Арсенал" реабилитировался за два поражения подряд, переборов "Бернли" на своем поле — 3:1.
У "канониров" произошло сразу шесть изменений в старте относительно поражения 3:2 от "Саутгемптона". Вернулся в команду и сразу получил капитанскую повязку Месут Озил. Также вышли с первых минут Сократис Папастатопулос, Сеад Колашинац, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Мохамед Эльнени и Александр Лакасетт.
Относительно минимального поражения от "Тоттенхэма" в старте у "бордовых" появились Джефф Хендрик и Крис Вуд, заменив травмированных Робби Брэйди и Аарона Леннона.
Уже в самом начале матча хозяева пару раз едва не затолкали мяч в чужие ворота. "Бернли" оборонялся большим числом, но суетливо и без должной организации.
Слегка пристрелявшись, "Арсенал" открыл счет на 14-й минуте. Месут Озил сделал классную диагональную передачу в штрафной, а Колашинац практически от лицевой линии скинул мяч назад Пьер-Эмерику Обамеянгу, который нанес удар в касание внешней стороной стопы — 1:0.
В дальнейшем игра успокоилась. "Бордовые" не выглядели безнадежно и много боролись, но без мяча им было сложно создать какую-либо угрозу воротам Бернда Лено.
Начало второго тайма гости тоже проспали, и уже на 48-й минуте "канониры" удвоили счет, реализовав быструю контратаку. Обамеянг получил передачу на правом краю штрафной, чуть подработал мяч и нанес пушечный удар в ближний угол ворот — 2:0.
Вскоре "Арсенал" расслабился, посчитав, что дело сделано. И напрасно! "Бернли" не опускал руки, продолжая вести борьбу в свойственной себе физической манере.
На 63-й минуте "бордовые" были вознаграждены за свое трудолюбие. Защитники не смогли вынести мяч подальше от своих ворот, и после удачного отскока Эшли Барнс с близкого расстояния расстрелял ближний угол владений Лено — 2:1.
Далее игра была достаточно напряженной для "Арсенала", однако в концовке у "Бернли" банально закончились силы. Когда уже шло компенсированное время Озил совершил рывок в чужую штрафную, а затем с рикошетом сделал передачу на Алекса Ивоби, и тот с близкого расстояния поразил ворота — 3:1.
Очевидный недостаток мастерства в этом матче "Бернли" компенсировал старанием и борьбой. Сделав счет 2:0, "Арсенал" позволил себе расслабиться, и это оказалось большой ошибкой, однако "канониры" вовремя спохватились и все-таки реабилитировались за поражения от "Саутгемптона" и "Тоттенхэма".
"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче
22.12.2018 17:30
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Последние комментарии:
1 гол - проеб уолкера, 2 гол - таунсенд пздц че сделал
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Гг вернулся на победный путь???
Миха за Гг топит
(ответить)
сити щас играет на 40-50% своей прошлогодней формы, у них как и у Челси спад после чемпионских сезонов начинается, так что лузерка без конкурентов, но 6лять будь бы это любой другой клуб я бы уже поздравлял с чемпиком на 100% уверенности, но это же 6лять лузерка, здесь лучше хату не ставить))) но пока с учетом того что у всех перестройки и жесткие спады а у колбасы пик формы, то у них чемпик почти в кармане, почти
(ответить)
кто там на троне, а кто на страпоне? кристал запутал меня
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Уокер такое гавн0...
(ответить)
лысый из Сити:))
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мда
сперминг толкнул заху-нет фола
гюндоган подсел под ногу нигры-фол и жк
(ответить)
Где фанаты Сити? Неужели как безвиз вылезут после гола голубой параши?
(ответить)
Сосать сито
как же я надеюсь, что лысая хуета обосрется
это вам за все купленные жребухи, мрази
карма есть
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мдаа, вместо 3ёх голов у шитиков , приходится смотреть как Ори с салаги спасает пенсов, не очень чо то с хач тв
(ответить)
Эти дауничи вообще начнут реализовывать свои моменты? Уже просто бесит это.
(ответить)
что там вилиан изображает, ахаха:))
(ответить)
лысый шарлатан на страпоне.
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Щас пеп отсосет рефери, как и принято делать у этих мешков и они насосут на победку левую.
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Вильян как кусок дерьма играть стал, жаль уже не спихнешь за лямов 50-60 в мю по знакомству с мокром(
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Салага только такие и отражает, когда мяч в него летит:)
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Ахаха, Таунсенд красоту положил, без базара...
Щас небось у хэйтеров надежда затеплилась, жиденькая такая надежда бестрофейная..)) 4-2 будет, можете скринить. Может даже 4-3! Леол...
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Арисабалагаааааа
Алиса такой не не потащила
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сейчас лысый инфантинчик поработает ртом в перерыве и оформит победу)
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Лол , хуясе попал ))) первые 2 удара в створ спустя пол часа и два гола ))
У Ливерпуля там шаманы есть похожу среди фанатов .
Заряжу на попеду Сити раз коэффициент поднялся, найс
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