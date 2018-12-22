Алексис Санчес вернулся в Манчестер

Алексис Санчес Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес вернулся в расположение своего клуба после реабилитации в Чили.

Ранее в декабре Жозе Моуриньо рассказал, что с его разрешения Санчес улетел на родину залечивать травму задней поверхности бедра. Изначально ожидалось, что Алексис вернется в Манчестер уже после Рождества.

Однако увольнение Моуриньо и назначение временно исполняющим обязанности главного тренера Оле Гуннара Сульшера заставили 30-летнего чилийца поскорее собрать чемоданы.

В субботу Санчес поделился в своем инстаграме видео, как под знаменитую песню Now We Are Free из кинофильма "Гладиатор" он подъезжает к тренировочной базы "Юнайтед" в Каррингтоне.

Отметим, что в Каррингтоне Алексис не застал своих партнеров по команде — те вместе с Сульшером отправились на выезд к "Кардиффу" в рамках Премьер-Лиги.

В этом сезоне Премьер-Лиги Санчес отметился только пятью выходам в старте. Физиотерапевтам и медикам "Юнайтед" еще предстоит определить, сможет ли Алексис помочь команде в насыщенный праздничный период.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 17:00

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  1. manutd-20champ 22.12.2018 18:24 # manutd-20champ
    давай, сука. расчехляйся уже.

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  2. mrork 22.12.2018 17:57 # mrork
    Да он свалил от Моура, это ж ясно. Его выгнали, он сразу и вернулся.

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  3. mancunia-planet 22.12.2018 17:06 # mancunia-planet
    ну вторую часть сезона надо лучше провести, хуже то некуда

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  4. van-der-slav 22.12.2018 17:03 # van-der-slav
    щас от радости еще в кардифф поедет на своей упряжке собачьей

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