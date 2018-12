Алексис Санчес вернулся в Манчестер

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес вернулся в расположение своего клуба после реабилитации в Чили.

Ранее в декабре Жозе Моуриньо рассказал, что с его разрешения Санчес улетел на родину залечивать травму задней поверхности бедра. Изначально ожидалось, что Алексис вернется в Манчестер уже после Рождества.



Однако увольнение Моуриньо и назначение временно исполняющим обязанности главного тренера Оле Гуннара Сульшера заставили 30-летнего чилийца поскорее собрать чемоданы.



В субботу Санчес поделился в своем инстаграме видео, как под знаменитую песню Now We Are Free из кинофильма "Гладиатор" он подъезжает к тренировочной базы "Юнайтед" в Каррингтоне.



Отметим, что в Каррингтоне Алексис не застал своих партнеров по команде — те вместе с Сульшером отправились на выезд к "Кардиффу" в рамках Премьер-Лиги.



В этом сезоне Премьер-Лиги Санчес отметился только пятью выходам в старте. Физиотерапевтам и медикам "Юнайтед" еще предстоит определить, сможет ли Алексис помочь команде в насыщенный праздничный период.