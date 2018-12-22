Оливер Кан: "Алиссон лучше Нойера"
Легенда немецкого футбола Оливер Кан признал, что в этом сезоне голкипер "Ливерпуля" Алиссон играет лучше, чем страж ворот "Баварии" Мануэль Нойер.
Прошлым летом "Ливерпуль" крупно потратился, укрепив свой состав Алиссоном, Наби Кейта, Фабиньо и Джерданом Шакири. Однако эти инвестиции помогают "красным" лидировать в Премьер-Лиге.
Также мерсисайдцы вышли из "группы смерти" Лиги Чемпионов и в 1/8 финала сыграют как раз с "Баварией". По мнению Кана, минимум в одной линии "Ливерпуль" превосходит своего будущего соперника.
"В данный момент Алиссон лучше, чем Нойер. Алиссон показал на Чемпионате Мира, что является голкипером мирового уровня".
"Нойер же играет не так хорошо с момента своего возвращения после травмы. Думаю, две вещи нарушили его ритм: ранний вылет с Чемпионата Мира и его травма", — сообщил Кан Goal.
22.12.2018 16:00
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Ща манки и остальные желчные завистники повылазят.
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Нойер и до ЧМ находился в сомнительной форме. Поехал только за счет былых заслуг.
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А Кепа лучше обоих
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