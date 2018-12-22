"Челси" может подписать Игуаина или Фекира в январе

"Челси" рассматривает ряд вариантов по укреплению атакующей мощи в январе, включая нападающего "Милана" Гонсало Игуаина и плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира.

В паре последних матчей Премьер-Лиги главный тренер "синих" Маурицио Сарри предпочитал играть с Эденом Азаром в качестве "ложной девятки" — и это не от хорошей жизни. Очевидно, что на "Стэмфорд Бридж" не сильно довольны Альваро Моратой и Оливье Жиру, которые в этом сезоне забили только шесть голов в рамках чемпионата на двоих.



Как стало известно The Telegraph, "Челси" уже ведет переговоры с "Миланом" насчет Игуаина. К этим переговорам подключен и "Ювентус", все еще владеющий трансфером 31-летнего аргентинца.



Испытывающий проблемы с финансовым фейр-плей "Милан" смог бы сэкономить деньги, позволив Игуаину воссоединиться с Сарри. "Россонери" не только разгрузили бы свою зарплатную ведомость, но и сняли бы с себя обязательство заплатить оставшиеся 8 млн. фунтов "Ювентусу" за Гонсало.



Чтобы сделать "Милан" сговорчивее, "Челси" может позволить итальянскому клубу арендовать Морату до конца сезона или по сниженной цене отпустить на "Сан Сиро" полузащитника Сеска Фабрегаса, который через полгода станет свободным агентом.



Также "Челси" задумывается о покупке Фекира, который едва не перешел в "Ливерпуль" прошлым летом. Набиль смог бы расположиться на фланге "синих", позволив Азару чаще играть в качестве "ложной девятки".