Сарри подтвердил, что Дринкуотер не входит в его планы

Маурицио Сарри и Данни Дринкуотер Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что полузащитник Данни Дринкуотер не входит в его планы и волен покинуть клуб, если пожелает.

В этом сезоне Дринкуотер не провел не минуты за "синих". Сарри объясняет это тем, что Данни просто не годится для схемы 4-3-3, по которой он предпочитает играть в этом сезоне. Итальянский тренер не собирается удерживать 28-летнего англичанина в январе.

"Данни в нашей заявке на Премьер-Лигу, но он не заявлен в Европе. Думаю, он очень хороший полузащитник, но он больше подходит для игры с двумя центральными полузащитниками".

"Когда полузащитников трое, он не может быть тем, кто действует в середине. Также он не подходит, чтобы играть правого центрального или левого центрального. Думаю, его единственная проблема — мой футбол".

"Я не знаю, что ждет его в будущем. Это зависит от клуба, зависит от него самого. Я не знаю", — цитирует Сарри Evening Standard.


Метки Дринкуотер, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 14:00

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  1. naby-keita 22.12.2018 14:32 # naby-keita
    золотое поколение грановской

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  2. monsieurgood 22.12.2018 14:28 # monsieurgood
    только время потерял паря. сук, "челси" - кладбище футболистов. только фанат мораты будет спорить с этим

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  3. chelsiukpro 22.12.2018 14:17 # chelsiukpro
    Как его купили? Наверно и за паспорта англиского.

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