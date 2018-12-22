Сарри подтвердил, что Дринкуотер не входит в его планы

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что полузащитник Данни Дринкуотер не входит в его планы и волен покинуть клуб, если пожелает.

В этом сезоне Дринкуотер не провел не минуты за "синих". Сарри объясняет это тем, что Данни просто не годится для схемы 4-3-3, по которой он предпочитает играть в этом сезоне. Итальянский тренер не собирается удерживать 28-летнего англичанина в январе.



"Данни в нашей заявке на Премьер-Лигу, но он не заявлен в Европе. Думаю, он очень хороший полузащитник, но он больше подходит для игры с двумя центральными полузащитниками".



"Когда полузащитников трое, он не может быть тем, кто действует в середине. Также он не подходит, чтобы играть правого центрального или левого центрального. Думаю, его единственная проблема — мой футбол".



"Я не знаю, что ждет его в будущем. Это зависит от клуба, зависит от него самого. Я не знаю", — цитирует Сарри Evening Standard.