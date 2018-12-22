Давид Луис: "Челси" нацелен на титул"

Защитник "Челси" Давид Луис заявил, что его команда нацелена на титул Премьер-Лиги и не хочет довольствоваться местом в топ-4.

Если на старте сезона — к удивлению многих — "синие" уверенно выдерживали тот сумасшедший темп, что задали "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", то затем у них случился некоторый спад.



Впрочем, это мини-кризис был успешно и оперативно преодолен, и в среду против "Лестера" подопечные Маурицио Сарри постараются оформить свою третью победу подряд в Премьер-Лиге. По словам Луиса, его команда по-прежнему стремится к высшей цели.



"Каждый знает, насколько сложна Премьер-Лига, поэтому мы должны думать шаг за шагом. Тренер указал нам направление, в котором мы должны двигаться, и мы выходим на поле и стараемся набирать очки, чтобы побороться за титул, а не просто за попадание в топ-4".



"Да, я думаю, титул — реалистичная цель для нас, но из скромности я говорю, что мы должны двигаться шаг за шагом, не теряя земли под ногами".



"Конечно, мы недосчитались ряда очков и могли бы занимать более выгодную позицию в данный момент, но все знают, что в этой лиге каждый может обыграть каждого. Я не первый год выступаю в Премьер-Лиге, поэтому знаю, что здесь может произойти все что угодно", — сообщил Луис Sky Sports.