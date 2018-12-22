Давид Луис: "Челси" нацелен на титул"

Давид Луис Защитник "Челси" Давид Луис заявил, что его команда нацелена на титул Премьер-Лиги и не хочет довольствоваться местом в топ-4.

Если на старте сезона — к удивлению многих — "синие" уверенно выдерживали тот сумасшедший темп, что задали "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", то затем у них случился некоторый спад.

Впрочем, это мини-кризис был успешно и оперативно преодолен, и в среду против "Лестера" подопечные Маурицио Сарри постараются оформить свою третью победу подряд в Премьер-Лиге. По словам Луиса, его команда по-прежнему стремится к высшей цели.

"Каждый знает, насколько сложна Премьер-Лига, поэтому мы должны думать шаг за шагом. Тренер указал нам направление, в котором мы должны двигаться, и мы выходим на поле и стараемся набирать очки, чтобы побороться за титул, а не просто за попадание в топ-4".

"Да, я думаю, титул — реалистичная цель для нас, но из скромности я говорю, что мы должны двигаться шаг за шагом, не теряя земли под ногами".

"Конечно, мы недосчитались ряда очков и могли бы занимать более выгодную позицию в данный момент, но все знают, что в этой лиге каждый может обыграть каждого. Я не первый год выступаю в Премьер-Лиге, поэтому знаю, что здесь может произойти все что угодно", — сообщил Луис Sky Sports.


Метки Луис, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 749

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 22.12.2018 14:27 # lfc-in-my-heart
    Он вообще в таблицу заглядывал? Там так то 11 очков уже

    (ответить)

  2. naby-keita 22.12.2018 14:24 # naby-keita
    забьёт гол сегодня

    (ответить)

  3. chelsiukpro 22.12.2018 14:18 # chelsiukpro
    Пусть думает как хочет но надо в топ 4 папость полубе!

    (ответить)

  4. brown-ale 22.12.2018 13:17 # brown-ale
    О, бразильский Ловрен заговорил. Не к добру.

    (ответить)

  5. ccchelsea 22.12.2018 13:16 # ccchelsea
    Допиздится пудель.

    (ответить)

  6. alexomck 22.12.2018 13:07 # alexomck
    :))))

    (ответить)

  7. monsieurgood 22.12.2018 13:02 # monsieurgood
    а Луиз нацелен на косяки в своей штрафной

    (ответить)

  8. vyrentz 22.12.2018 13:01 # vyrentz
    Из скромности, ой леол, в таблицу глянь.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: