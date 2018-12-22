Давид Луис: "Челси" нацелен на титул"
Защитник "Челси" Давид Луис заявил, что его команда нацелена на титул Премьер-Лиги и не хочет довольствоваться местом в топ-4.
Если на старте сезона — к удивлению многих — "синие" уверенно выдерживали тот сумасшедший темп, что задали "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", то затем у них случился некоторый спад.
Впрочем, это мини-кризис был успешно и оперативно преодолен, и в среду против "Лестера" подопечные Маурицио Сарри постараются оформить свою третью победу подряд в Премьер-Лиге. По словам Луиса, его команда по-прежнему стремится к высшей цели.
"Каждый знает, насколько сложна Премьер-Лига, поэтому мы должны думать шаг за шагом. Тренер указал нам направление, в котором мы должны двигаться, и мы выходим на поле и стараемся набирать очки, чтобы побороться за титул, а не просто за попадание в топ-4".
"Да, я думаю, титул — реалистичная цель для нас, но из скромности я говорю, что мы должны двигаться шаг за шагом, не теряя земли под ногами".
"Конечно, мы недосчитались ряда очков и могли бы занимать более выгодную позицию в данный момент, но все знают, что в этой лиге каждый может обыграть каждого. Я не первый год выступаю в Премьер-Лиге, поэтому знаю, что здесь может произойти все что угодно", — сообщил Луис Sky Sports.
22.12.2018 13:00
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Последние комментарии:
Он вообще в таблицу заглядывал? Там так то 11 очков уже
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забьёт гол сегодня
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Пусть думает как хочет но надо в топ 4 папость полубе!
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О, бразильский Ловрен заговорил. Не к добру.
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Допиздится пудель.
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:))))
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а Луиз нацелен на косяки в своей штрафной
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Из скромности, ой леол, в таблицу глянь.
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