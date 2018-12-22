Марку Силва считает "плохой новостью" увольнение Моуриньо

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва назвал увольнение своего соотечественника Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" "плохой новостью" для футбола.

В минувший вторник "красные дьяволы" отказались от услуг Моуриньо после двух с половиной лет сотрудничества. Силва опечален увольнением Жозе, но верит, что этот опыт только закалит его друга.



"Думаю, футболу нужны лучшие тренеры. Жозе определенно является одним из лучших тренеров в мире".



"Для меня это действительно плохая новость. Он мой друг. Когда тренер уходит из клуба, это всегда плохая новость, а когда уходит твой друг или тренер вроде Жозе, это всегда плохая новость для футбола".



"Уверен, Жозе вернется еще сильнее, чем он был в "Юнайтед", и будет готов снова побеждать. Он победитель. Он побеждал во всех странах и будет делать это снова. В своем следующем проекте он будет еще сильнее".



"Я бы сказал то же самое, если бы кто-нибудь из лучших игроков выбыл с травмой на четыре-пять месяцев. Возьмите, например, Кевина Де Брюйне. Футбол нуждается в Де Брюйне. Когда Де Брюйне отсутствует, это плохо для футбола", — цитирует Силву Sky Sports.