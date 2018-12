Предлагаем вашему вниманию прогнозы экспертов на субботние матчи 18-го тура Премьер-Лиги.





АРСЕНАЛ — БЕРНЛИ

Суббота, 22 декабря, 15:30







Ключевая статистика от Who Scored



- "Арсенал" выиграл последние восемь матчей протв "Бернли" во всех соревнованиях;

- в последних шести матчах этих команд на поле "Арсенала" проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Арсенал" не пропускал в пяти из семи последних матчей с "Бернли".



Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.6 в БК Фонбет



Пол Мерсон



Сложная игра для "Арсенала". Я видел, как "Бернли" приехал в гости к "Тоттенхэму" и едва не расстроил их — они были близки к ничьей. "Арсенал" с большим трудом победил в похожем матче с "Хаддерсфилдом", а затем вернулся к пути Венгера в Саутгемптоне. Но я думаю, они смогут украсть три очка в этой игре. Я постоянно это говорю: результат покрывает все трещины. Не нужно забивать два или три гола каждую неделю, чтобы выигрывать игры.



Прогноз Пола Мерсона: 1:0



Марк Лоуренсон



"Арсенал" стремился к победе в поединке с "Саутгемптоном" при счете 2:2, но в конечном итоге проиграл. Ляп Бернда Лено стоил им прерванной серии без поражений из 22 матчей. Положительным моментом было то, что Унаи Эмери не хотел играть вничью, а требовал сделать все для победы. С тех пор они еще и вылетели из Кубка Лиги, но я думаю, "Бернли" они обыграют. Хотя, это не будет просто. Команда Дайча все больше напоминает саму себя образца прошлого сезона, когда они провели всю кампанию в верхней части таблицы. "Арсеналу" придется потрудиться, чтобы обыграть "Бернли", но я думаю, они найдут выход.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



БОРНМУТ — БРАЙТОН

Суббота, 22 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Брайтон" выиграл всего два из 22 последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- "Борнмут" проиграл шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге;

- "Борнмут" не проигрывал в девяти последних матчах против "Брайтона" во всех соревнованиях.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Борнмута" — 1.82 в БК Фонбет



Пол Мерсон



"Борнмут" был ужасен на прошлых выходных, но неплохо сыграл с "Челси" в Кубке Лиги. Они в последнее время чаще проигрывали, но тут я поддержу их. "Брайтон" — забавная команда, потому что вдали от дома все ждут, что они проиграют. Я смотрел их игру против "Бернли" пару недель назад, и они меня шокировали, по-настоящему шокировали.



Прогноз Пола Мерсона: 2:0



Марк Лоуренсон



"Борнмут" не играл плохо, но они проиграли шесть из семи последних матчей. Я все еще думаю, что они победят "Брайтон" — выездная форма "чаек" оставляет желать лучшего.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



ЧЕЛСИ — ЛЕСТЕР

Суббота, 22 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- в каждом из восьми последних матчей "Лестера" в Премьер-Лиге забивалось меньше трех голов;

- "Челси" не пропускал в трех последних домашних матчах;

- в трех последних матчах "Челси" в Премьер-Лиге проходил тотал меньше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 3:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 3.5 голов — 2.5 в БК Фонбет



Пол Мерсон



Что сделал Клод Пюэль против "Манчестер Сити"? Это четвертьфинал Кубка Лиги, этим не разбрасываются! Почему он дал отдых лидерам? Если бы я был фанатом "Лестера", я бы что-то бросил на поле. Вы знаете, что будете играть против неосновного состава "Сити" у себя дома, где чувствуете себя комфортно, а в полуфинале можете попасть на "Бертон". Это абсолютный позор! Я не вижу ничего, кроме победы "Челси" — с тех пор, как они проиграли "волкам", они становятся только лучше.



Прогноз Пола Мерсона: 3:0



Марк Лоуренсон



Постоянные проблемы Джейми Варди с пахом должны стать проблемой для "Лестера" в сложном рождественском календаре. Если вы быстрый форвард, коим он является, такая травма очень болезненна. Он пропустил матч в Кубке Лиги, но сможет вернуться в игре с "Челси". "Лисы" выглядят опаснее, когда играет Варди, но я не вижу, чтобы он мог что-то сильно тут изменить, даже если был бы в хорошей форме. "Челси", похоже, вернулся на победную стезю после поражения от "волков" в начале декабря.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



ХАДДЕРСФИЛД — САУТГЕМПТОН

Суббота, 22 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Саутгемптон" проиграл шесть из семи последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- "Хаддерсфилд" проиграл с разницей в один мяч четыре последних матча;

- "терьеры" выиграли всего два из 21 последнего матча в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 0:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.15 в БК Фонбет



Пол Мерсон



Я все еще не уверен в "Саутгемптоне", потому что победа над "Арсеналом" была больше связана с самим "Арсеналом". Я думаю, что Данни Ингс для них тот игрок, который делает разницу, а "Хаддерсфилд" просто не умеет забивать. В последней трети поля им тяжело, а если ты не забиваешь голы — ты не выигрываешь матчи. Единственное, "Хаддерсфилд" это упорная команда, но я отдаю предпочтение гостям.



Прогноз Пола Мерсона: 0:2



Марк Лоуренсон



Ральф Хазенхюттль в прошлые выходные одержал большую победу над "Арсеналом" в своем первом домашнем матче на "Сент Мэри". Он получил свою награду за то, что стремился победить, и я думаю, это многое говорит нам о том, как он собирается руководить командой. "Хаддерсфилд" только на пару ступенек ниже "Саутгемптона", но они проиграли четыре игры и действительно похожи на команду, у которой проблемы. Трудно тут увидеть победу "терьеров", так как они не забивают, но одно очко они способны добыть. "Святые" не стали хорошей командой после победы над "Арсеналом".



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1



МАНЧЕСТЕР СИТИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС

Суббота, 22 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Манчестер Сити" забивал как минимум четыре гола в четырех последних домашних матчах с "Пэлас";

- "горожане" также выиграли девять последних домашних встреч с "Пэлас" во всех турнирах;

- "Сити" выигрывал и первый тайм, и всю игру в семи из девяти последних матчей в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.95 в БК Фонбет



Пол Мерсон



Я знаю, что "Манчестер Сити" выиграет — вопрос только в том, с каким счетом. Я знаю, что "Пэлас" выиграи у "Лестера" без Захи, но это немного другой котелок с рыбой. "Пэлас" — смешная команда, они совершенно не там, где должны быть. В начале месяца они абсолютно избили "Бернли", но затем проиграли "Брайтону", игравшему вдесятером. Сейчас они собираются осложнить жизнь "Сити", но у "горожан" вернулся Де Брюйне — игрок, который умеет вскрывать защиту. У "Сити" будет достаточно моментов.



Прогноз Пола Мерсона: 3:0



Марк Лоуренсон



"Кристал Пэлас" добыл столь необходимую победу над "Лестером" в прошлые выходные, но я просто не вижу, как они могут получить результат на "Этихад". "Манчестер Сити" просто безжалостен, даже когда Пеп дает отдых ряду игроков. А тут еще и Кевин Де Брюйне с Серхио Агуэро готовы играть в субботу.



Прогноз Марка Лоуренсона: 3:0



НЬЮКАСЛ — ФУЛХЭМ

Суббота, 22 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Фулхэм" проиграл все семь последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- кроме того, "дачники" проигрывали в четырех крайних выездных матчах уже в первом тайме;

- в восьми из девяти последних выездных поединков "Фулхэм" пропускал как минимум дважды.



Прогноз Who Scored: 1:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Ньюкасла" — 1.97 в БК Фонбет



Пол Мерсон



"Ньюкасл". Без сомнений. Ты никогда не сохранишь место в Премьер-Лиге, если не будешь играть на ноль. "Вест Хэм" обыграл "Фулхэм" на второй передаче, даже "Юнайтед" обыграл их без проблем. "Хаддерсфилд" имеет шансы остаться, потому что им может хватить одного гола для победы, но "Фулхэму" нужно забивать как минимум два, чтобы сыграть вничью! Я действительно не вижу, за счет чего "Фулхэм" проведет хоть один "сухой" матч до конца сезона. Я не уверен, что назначение Раньери принесет им пользу.



Прогноз Пола Мерсона: 3:0



Марк Лоуренсон



"Фулхэм" имел шансы в матче с "Вест Хэмом", но не реализовал ни одного из них. Клаудио Раньери уже работает с ними чуть более месяца, и я уверен, что он успел оценить состав и решить, какие позиции требуют усиления зимой. Я знаю, что "Фулхэм" потратил немного денег летом, но они должны тратить снова, так как не смогут спастись с тем составом, что у них есть. Над "Ньюкаслом" все еще висит угроза вылета, а их домашняя форма — это проблема, но я склонен считать, что тут они смогут выиграть.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



ВЕСТ ХЭМ — УОТФОРД

Суббота, 22 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Уотфорд" выиграл всего два из 20 последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- в трех крайних матчах между этими командами был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- но "Вест Хэм" забивал как минимум дважды в трех последних домашних встречах с "шершнями".



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вест Хэма" — 2.32 в БК Фонбет



Пол Мерсон



"Вест Хэм" оторвался от зоны вылета и играет с большой уверенностью. У них есть хорошие игроки, хорошая серия, и они явно на подъеме. Они выглядят так, как будто почувствовали свою силу. У них есть, кому забивать, и в то же время их трудно сломать. В субботу "Уотфорд" выиграл у "Кардиффа", но я поставлю на "Вест Хэм".



Прогноз Пола Мерсона: 3:1



Марк Лоуренсон



"Вест Хэм" набрал отличную форму и выиграл четыре матча подряд. Защита " молотков", над которой издевался "Ливерпуль" в первом туре, выглядит совсем другой. Но в этой игре все непросто для меня. Мне понравился "Уотфорд" с "Эвертоном" и "Кардиффом". Я чувствую, что "Уотфорд" наберет тут очки.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2



КАРДИФФ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Суббота, 22 декабря, 20:30







Ключевая статистика от Who Scored



- в последних семи выездных матчах "Юнайтед" проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Кардифф" выиграл все три последних домашних матча в Премьер-Лиге;

- причем во всех этих трех матчах валлийцы побеждали с разницей в один мяч.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 1.85 в БК Фонбет



Пол Мерсон



Вот увидите — "Юнайтед" будет летать. Они будут бегать, закрывать соперника в его штрафной, играть в высоком темпе. Это будет выглядеть немного неловко, но — с них сняли кандалы. Игроки получили то, чего хотели. Вот и все. Нил Уорнок будет рвать на себе волосы — он бы хотел, чтобы сейчас Моуриньо все еще был менеджером МЮ. Я уверен, что сейчас он опустошен.



Прогноз Пола Мерсона: 0:3



Марк Лоуренсон



"Кардифф" выиграл четыре из пяти последних домашних матчей, но эта игра будет сложной для них. Всякий раз, когда в какой-то клуб приходит новый менеджер, игроки мгновенно становятся более сосредоточенными. Я могу гарантировать вам, что на тренировках МЮ на этой неделе все будет очень строго, и я жду, что они смогут превратить это в убедительный результат в Кардиффе. Оле Гуннар Сульшер не был успешен, когда руководил "Кардиффом" в 2014 году, но сейчас у него совсем иная ситуация. Я думаю, что он добьется тут результата, но что будет дальше с "Юнайтед" — интересно посмотреть.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2



