Сульшер не боится устроить игрокам МЮ взбучку

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что готов устроить своим игрокам взбучку, если это будет необходимо.

Еще до первого занятия "красных дьяволов" при Сульшере в прессе появились слухи, что некоторые игроки команды считают норвежца слишком мягким и добродушным, чтобы тренировать МЮ.



Однако Сульшер уверяет, что может быть строгим и жестким. При необходимости Оле Гуннар готов устроить взбучку игрокам, как в свое время устраивал сэр Алекс Фергюсон.



"Сэр Алекс был ни на кого не похож. Может быть, мне тоже придется устраивать игрокам взбучку, и я определено способен на это. В первую очередь я бываю жестким с собой, но я не боюсь быть жестким с другими".



"Когда ваши дети расстраивают вас, вы делаете им выговор и, например, лишаете шоколада. С игрокам нужно вести себя похожим образом, как с детьми".



"Вы хотите лучшего для них, вы хотите показать им правильный путь и помочь им его пройти. Но вы можете спросить троих моих детей и некоторых игроков из "Мольде", что бывает, когда меня расстраивают".



"Время от времени ты должен напоминать им о стандартах, которые у нас установлены", — цитирует Сульшера Sky Sports.