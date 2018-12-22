Сульшер не боится устроить игрокам МЮ взбучку

Оле Гуннар Сульшер Временно исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что готов устроить своим игрокам взбучку, если это будет необходимо.

Еще до первого занятия "красных дьяволов" при Сульшере в прессе появились слухи, что некоторые игроки команды считают норвежца слишком мягким и добродушным, чтобы тренировать МЮ.

Однако Сульшер уверяет, что может быть строгим и жестким. При необходимости Оле Гуннар готов устроить взбучку игрокам, как в свое время устраивал сэр Алекс Фергюсон.

"Сэр Алекс был ни на кого не похож. Может быть, мне тоже придется устраивать игрокам взбучку, и я определено способен на это. В первую очередь я бываю жестким с собой, но я не боюсь быть жестким с другими".

"Когда ваши дети расстраивают вас, вы делаете им выговор и, например, лишаете шоколада. С игрокам нужно вести себя похожим образом, как с детьми".

"Вы хотите лучшего для них, вы хотите показать им правильный путь и помочь им его пройти. Но вы можете спросить троих моих детей и некоторых игроков из "Мольде", что бывает, когда меня расстраивают".

"Время от времени ты должен напоминать им о стандартах, которые у нас установлены", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1047

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Последние комментарии:




  1. asnural 22.12.2018 11:53 # asnural
    Сегодня Сульшерка обосрется и его самого заставят есть это в раздевалке вместо шоколада

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  2. naby-keita 22.12.2018 11:53 # naby-keita
    Надо перестать давать им бананы

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  3. asnural 22.12.2018 11:48 # asnural
    Ставлю что Погба с одного удара снесет этого лавочника

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  4. asnural 22.12.2018 11:43 # asnural
    В рашке детей в качестве наказания лишают самогонаПользователь получил предупреждение

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  5. manutd-20champ 22.12.2018 11:13 # manutd-20champ
    давно пора, давай, Оле.

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  6. chebrec 22.12.2018 11:05 # chebrec
    Те кто против палками по спине

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