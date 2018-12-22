Юнес Кабул покинул "Уотфорд"

Защитник Юнес Кабул расторг свой контракт с "Уотфордом", где он провел последние два с половиной года.

Кабул выступал за "шершней" после своего перехода из "Сандерленда" в августе 2016 за 4 миллиона фунтов. С тех пор Юнес сыграл 26 матчей, но последний — еще в сентябре 2017.



Столь продолжительное отсутствие 32-летнего француза связано с травмами. Из-за проблем Кабула со здоровьем "Уотфорд" даже не заявил Юнеса на первую половину этого сезона Премьер-Лиги.



В преддверии января Кабул договорился с "Уотфордом" о досрочном прекращении контракта. Таким образом, экс-игрок "Тоттенхэма" и "Портсмута" получил статус свободного агента и теперь может сам решить, в каком направлении пойдет его карьера.