Юнес Кабул покинул "Уотфорд"
Защитник Юнес Кабул расторг свой контракт с "Уотфордом", где он провел последние два с половиной года.
Кабул выступал за "шершней" после своего перехода из "Сандерленда" в августе 2016 за 4 миллиона фунтов. С тех пор Юнес сыграл 26 матчей, но последний — еще в сентябре 2017.
Столь продолжительное отсутствие 32-летнего француза связано с травмами. Из-за проблем Кабула со здоровьем "Уотфорд" даже не заявил Юнеса на первую половину этого сезона Премьер-Лиги.
В преддверии января Кабул договорился с "Уотфордом" о досрочном прекращении контракта. Таким образом, экс-игрок "Тоттенхэма" и "Портсмута" получил статус свободного агента и теперь может сам решить, в каком направлении пойдет его карьера.
22.12.2018 10:20
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