Клоду Пюэлю грозит увольнение из "Лестера" на Новый год

Клод Пюэль Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль может получить на Новый год "подарок" в виде своего увольнения.

В данный момент "лисы" переживают непростой период, выиграв только один из шести последних матчей Премьер-Лиги и посреди недели вылетев из Кубка Лиги, уступив в серии пенальти "Манчестер Сити".

Как стало известно Daily Mail, за это время отношения Пюэля с игроками и персоналом клуба достигли своего дна. Внутри коллектива есть значительные разногласия относительно выбора состава, стиля, тактики. Утверждается, что Клод "потерял доверие каждого".

Стоит сказать, что Пюэль находится под угрозой увольнения еще с конца прошлого сезона. Уже тогда ходили слухи, что в раздевалке зреет недовольство методами Клода. С тех пор ситуация только усугубилась, однако более-менее стабильные результаты спасали тренера.

После выезда к "Челси" в субботу, "Лестер" сыграет на Boxing Day с "Манчестер Сити", а 29 декабря сразится с "Кардиффом". Ожидается, что исход этих матчей будет определяющим для будущего французского специалиста на "Кинг Пауэр".

Решение насчет Пюэля должен будет принять Айяватт Шриваддханапрабха, который стал главным человеком в "Лестере" после трагической гибели своего отца Вишая в октябре.


Метки Лестер, Пюэль

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 22.12.2018 11:12 # manutd-20champ
    потому что топчутся на месте, физрук.

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  2. chelsiukpro 22.12.2018 10:32 # chelsiukpro
    Хороший тренер работу найдёт в Аплке

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  3. gandalf 22.12.2018 10:31 # gandalf
    Чмоур придет

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  4. naby-keita 22.12.2018 10:26 # naby-keita
    Сюрприз

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  5. kolyandr 22.12.2018 10:19 # kolyandr
    В чем проблема не пойму, в 4 очках от мочестера, наравне с такими как эве вх уотфорд
    Или они ждут что он апл возьмет?

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  6. brown-ale 22.12.2018 10:09 # brown-ale
    Зато сможет спокойно поесть оливьешку под куранты.

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  7. chebrec 22.12.2018 10:08 # chebrec
    Плохой подарок

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