Клоду Пюэлю грозит увольнение из "Лестера" на Новый год

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль может получить на Новый год "подарок" в виде своего увольнения.

В данный момент "лисы" переживают непростой период, выиграв только один из шести последних матчей Премьер-Лиги и посреди недели вылетев из Кубка Лиги, уступив в серии пенальти "Манчестер Сити".



Как стало известно Daily Mail, за это время отношения Пюэля с игроками и персоналом клуба достигли своего дна. Внутри коллектива есть значительные разногласия относительно выбора состава, стиля, тактики. Утверждается, что Клод "потерял доверие каждого".



Стоит сказать, что Пюэль находится под угрозой увольнения еще с конца прошлого сезона. Уже тогда ходили слухи, что в раздевалке зреет недовольство методами Клода. С тех пор ситуация только усугубилась, однако более-менее стабильные результаты спасали тренера.



После выезда к "Челси" в субботу, "Лестер" сыграет на Boxing Day с "Манчестер Сити", а 29 декабря сразится с "Кардиффом". Ожидается, что исход этих матчей будет определяющим для будущего французского специалиста на "Кинг Пауэр".



Решение насчет Пюэля должен будет принять Айяватт Шриваддханапрабха, который стал главным человеком в "Лестере" после трагической гибели своего отца Вишая в октябре.