Клоду Пюэлю грозит увольнение из "Лестера" на Новый год
Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль может получить на Новый год "подарок" в виде своего увольнения.
В данный момент "лисы" переживают непростой период, выиграв только один из шести последних матчей Премьер-Лиги и посреди недели вылетев из Кубка Лиги, уступив в серии пенальти "Манчестер Сити".
Как стало известно Daily Mail, за это время отношения Пюэля с игроками и персоналом клуба достигли своего дна. Внутри коллектива есть значительные разногласия относительно выбора состава, стиля, тактики. Утверждается, что Клод "потерял доверие каждого".
Стоит сказать, что Пюэль находится под угрозой увольнения еще с конца прошлого сезона. Уже тогда ходили слухи, что в раздевалке зреет недовольство методами Клода. С тех пор ситуация только усугубилась, однако более-менее стабильные результаты спасали тренера.
После выезда к "Челси" в субботу, "Лестер" сыграет на Boxing Day с "Манчестер Сити", а 29 декабря сразится с "Кардиффом". Ожидается, что исход этих матчей будет определяющим для будущего французского специалиста на "Кинг Пауэр".
Решение насчет Пюэля должен будет принять Айяватт Шриваддханапрабха, который стал главным человеком в "Лестере" после трагической гибели своего отца Вишая в октябре.
22.12.2018 10:00
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потому что топчутся на месте, физрук.
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Хороший тренер работу найдёт в Аплке
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Чмоур придет
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Сюрприз
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В чем проблема не пойму, в 4 очках от мочестера, наравне с такими как эве вх уотфорд
Или они ждут что он апл возьмет?
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Зато сможет спокойно поесть оливьешку под куранты.
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Плохой подарок
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