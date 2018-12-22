18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 22 декабря восемью поединками продолжится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — БЕРНЛИ 15:30 Онлайн-трансляция



Поражение от "Саутгемптона" и кубковый проигрыш "Тоттенхэму" слегка пошатнули ту оптимистичную атмосферу, что царила вокруг "Арсенала" в последние недели. Третья неудача подряд стала бы тревожным сигналом для "канониров". "Бернли" продолжает барахтаться в зоне вылета Премьер-Лиги, поэтому каждое очко имеет огромную ценность для Шона Дайча. В 10 последних встречах соперников "Арсенал" ни разу не уступил, одержав девять побед и пропустив только четыре гола.



Напряжение в линии обороны "Арсенала" сохраняется, на сей раз Эмери будет недоставать Шкодрана Мустафи, Роба Холдинга, Эктора Беллерина и Константиноса Мавропаноса. Генрих Мхитарян также травмирован. Сеаду Колашинацу предстоит фитнес-тест, Сократис Папастатопулос снова доступен после дисквалификации.



Вингер "Бернли" Аарон Леннон перенес операцию на колене и снова будет доступен уже после Нового года. Йоханн Берг Гудмундссон и Робби Брэйди могут вернуться после травм.



ВЕСТ ХЭМ — УОТФОРД 18:00



Мануэль Пеллегрини начинал сезон с четырех поражений в четырех первых матчах, и кажется, это было очень давно. "Вест Хэм" нащупал свою игру и в последние недели выглядит очень грозно, оформив четыре победы подряд. Выигрыш 3:2 против "Кардиффа" в прошлый уикенд стал для "Уотфорда" первым в семи последних поединках Премьер-Лиги, и в каждом из этих семи "шершни" пропускали, причем в пяти из них — минимум дважды. В 11 встречах этих соперников на поле "молотобойцев" в рамках высшего дивизиона никогда не было зафиксировано ничьей.



Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир отсутствует с обострением травмы лодыжки, но может вернуться после повреждения стопы Лукас Перес. Мануэль Лансини, Андрей Ярмоленко и Марко Арнаутович остаются в лазарете.



После трех матчей дисквалификации возвращается полузащитник "Уотфорда" Этьен Капу. Себастьян Предль, Уилл Хьюз и Андре Грей команде не помогут.



НЬЮКАСЛ — ФУЛХЭМ 18:00



Перед этим выездом главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери пошутил, что Рафаэль Бенитес — больше итальянец, чем он сам. Однако в субботу обеим командам будет не до шуток, ведь и те, и другие вовлечены в борьбу за выживание. Если "дачники" собираются подниматься со дна таблицы и уходить из зоны вылета, то именно в таких матчах должны набирать очки. "Ньюкасл" проиграл все три последних встречи с "Фулхэмом".



Защитник "Ньюкасла" Деандре Йедлин отбыл свою дисквалификацию, а Федерико Фернандес залечил икроножную мышцу. Джонджо Шелви под вопросом, но Киран Кларк никак не поправится к субботе.



Юный защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон решил свои проблемы с пахом. Андре Франк Замбо-Ангисса все еще отсутствует.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00 Онлайн-трансляция



Своей победой накануне вечером "Ливерпуль" оказал давление на "Манчестер Сити", и теперь "горожане" покажут, насколько они к подобному восприимчивы и насколько им комфортно в роли догоняющих. В любом случае "Кристал Пэлас", который пропускал минимум трижды в трех из четырех последних выездных матчей в Премьер-Лиге, не позавидуешь. "Сити" выиграл семь встреч подряд с "орлами" в чемпионате — до ничьей 0:0 в прошлом сезоне.



Лидеры "Сити" Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро продолжают набирать форму после недавних травм, посреди недели сыграв с "Лестером" в Кубке Лиги. Данило также покинул лазарет, но Венсан Компани, Бенжамен Менди и Давид Сильва там остаются.



"Кристал Пэлас" снова может задействовать после дисквалификаций Джеймса Томкинса и Уилфрида Заху. Уэйн Хеннесси и Мартин Келли травмированы, Шейху Куяте под вопросом.



ХАДДЕРСФИЛД — САУТГЕМПТОН 18:00



В своем первом домашнем матче при Ральфе Хазенхюттле "Саутгемптон" показал динамичный и острый футбол, отпраздновав победу 3:2 против "Арсенала", и теперь "святым" необходимо перенести эту игру на выездные поединки. "Хаддерсфилд" продолжает страдать из-за малого количества забитых голов и дома выглядит довольно беззубо. Обе встречи соперников в прошлом сезоне закончились вничью.



Нападающий "Хаддерсфилда" Стив Мунье отбыл свою трехматчевую дисквалификацию. Райив Ван Ла Парра вернулся к тренировкам на этой неделе после травмы спины, но Аарон Муй, Данни Уильямс, Томми Смит и Абдельхамид Сабили по-прежнему вне игры.



"Саутгемптон" устроит фитнес-тесты для ряда игроков, включая Джека Стивенса, Седрика Соареша, Марио Лемины, Натана Редмонда и Майкла Обафеми.



ЧЕЛСИ — ЛЕСТЕР 18:00 Онлайн-трансляция



Наставник "Лестера" Клод Пюэль находится под серьезным давлением, выиграв только один из шести последних матчей в Премьер-Лиге и посреди недели вылетев из Кубка Лиги. "Лисам" необходимо правильно распределить силы, потому что уже через четыре дня после выезда к "Челси" им играть с еще одним грозным соперником в лице "Манчестер Сити". "Синие" же возвращаются в форму после небольшого спада, продолжая оттачивать свою новую игровую модель с Эденом Азаром в качестве "ложной девятки". "Челси" не потерпел ни одного поражения в семи последних встречах с "Лестером" во всех соревнованиях.



Нападающий "Челси" Альваро Мората возобнови тренировки после травмы колена. У Андреса Кристенсена небольшое повреждение задней поверхности бедра.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди решил свои проблемы с пахом. Может вернуться и Бен Чилуэлл. Уилфрид Ндиди под больши вопросом.



БОРНМУТ — БРАЙТОН 18:00



После выдающегося старта сезона "Борнмут" сбавил обороты, но во многом это объясняется сложным расписанием. Серия матчей против больших команд еще не окончена — до Нового года "вишенкам" предстоит навестить "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", поэтому встречу с "Брайтоном" они могут рассматривать как важнейшую для себя. "Чайки" на удивление уверенно идут по дистанции и держатся вдали от зоны вылета, хотя два последних матча в Премьер-Лиге проиграли. "Борнмут" ни разу не уступил в девяти последних встречах с "Брайтоном" с учетом всех соревнований, одержав пять побед.



Нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон окончательно оправился после травмы задней поверхности бедра, посреди недели уже сыграв с "Челси" в Кубке Лиги. Тайрон Мингс должен залечить бедро, но Саймон Фрэнсис под вопросом.



Защитник "Брайтона" Шейн Даффи все еще дисквалифицирован. Хосе Искьерд и Алиреза Джаханбакш отсутствуют с травмами.



КАРДИФФ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:30 Онлайн-трансляция



По иронии судьбы дебют Оле Гуннара Сульшера у руля "Манчестер Юнайтед" выпал на матч против его бывшего клуба "Кардиффа", восемь месяцев в котором стали сущим кошмаром для норвежца — он не удержал клуб в Премьер-Лиге, а затем провалил старт сезона в Чемпионшипе. Едва ли тогда, в 2014 году, фанаты "ласточек" могли представить, что Сульшер к ним вернется во главе "красных дьяволов". Последний раз "Кардифф" побеждал "Юнайтед" еще 58 лет назад — 3:0 в ноябре 1960.



Левый защитник "Кардиффа" Джо Беннетт не тренировался на этой неделе из-за проблем с бедром.



"Юнайтед" не сможет рассчитывать на нападающих Алексиса Санчеса и Ромелу Лукаку. Крис Смоллинг под вопросом, получив травму задней поверхности бедра на разминке перед матчем с "Арсеналом".