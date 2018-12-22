Сарри: "Лофтус-Чик станет основным игроком "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что рассчитывает на полузащитника Рубена Лофтус-Чика и видит у того потенциал стать основным игроком "синих".

В этом сезоне Премьер-Лиги 22-летний Лофтус-Чик отметился только одним появлением в стартовом составе, но при этом поучаствовал в каждом из семи последних матчей с учетом всех соревнований.



Естественно, Рубена посещают мысли об уходе в аренду, особенно после успешного опыта в "Кристал Пэлас" в прошлом сезоне, однако Сарри уверяет англичанина, что тот сможет прогрессировать и в родном клубе.



"Он очень хороший игрок, у него огромный потенциал, и за последний месяц он сыграл семь матчей из семи. Кажется, в четырех он был в стартовом составе и в трех выходил на замену. Мы очень довольны им, он прибавляет в плане тактической грамотности".



"В последнем матче он играл вингера, но я думаю, в будущем он будет полузащитником. Иногда его качества могут быть полезны нам на фланге. Он уже очень важный игрок для нас, а в будущем он станет основным игроком для нас", — цитирует Сарри Sky Sports.