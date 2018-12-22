Сарри: "Лофтус-Чик станет основным игроком "Челси"

Рубен Лофтус-Чик Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что рассчитывает на полузащитника Рубена Лофтус-Чика и видит у того потенциал стать основным игроком "синих".

В этом сезоне Премьер-Лиги 22-летний Лофтус-Чик отметился только одним появлением в стартовом составе, но при этом поучаствовал в каждом из семи последних матчей с учетом всех соревнований.

Естественно, Рубена посещают мысли об уходе в аренду, особенно после успешного опыта в "Кристал Пэлас" в прошлом сезоне, однако Сарри уверяет англичанина, что тот сможет прогрессировать и в родном клубе.

"Он очень хороший игрок, у него огромный потенциал, и за последний месяц он сыграл семь матчей из семи. Кажется, в четырех он был в стартовом составе и в трех выходил на замену. Мы очень довольны им, он прибавляет в плане тактической грамотности".

"В последнем матче он играл вингера, но я думаю, в будущем он будет полузащитником. Иногда его качества могут быть полезны нам на фланге. Он уже очень важный игрок для нас, а в будущем он станет основным игроком для нас", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки Лофтус-Чик, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 08:00

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  1. blueswin 22.12.2018 08:57 # blueswin
    интересно зачем держат в команде 23 летнего Ислама Феруза?
    Контракт до: 30.06.2019

    Почему этим никто серьёзно не занимается, такого балласта держать на своём балансе для чего не понятно, он даже за U-23 не играет. Отправили бы в аренду, пусть они ему там и платят его зп и там же пусть и доигрывает своё год. С 2013 года в Челси, уже в феврале 2015 когда он вернулся из Блекпула было всё ясно с ним.

    Например есть талантливый вратарь поляк, Марцин Булка 19 лет, контракт заканчивается в 2019 не продлевают почему то, не ясно. Зато Грину через месяц 39 лет (0 матчей), Кабальеро 37 лет (4 матча) еще на балансе Блэкман поломанный 25 летний с 3 летним контрактом на руках. Это тот случай когда видно что парень действительно толковый, талантливый, перейдёт в какую нибудь Рому и будут локти кусать. Почему всё так усложнять, дайте возможность пусть вместо Кабальеро и постоит эти 4-5 матчей, ничего же трагичного не будет. Вообщем с этим надо разбираться. Уж в двух сорокалетних вратарях точно необходимости нет и нету по сей день.

    У Пиазона контракт заканчивается через пол года, так и не смогли его продать никуда. 25 лет парню, ни о чём. То челюсть сломает, то 4 месяца с переломом голени, одним словом не его это Англия. Ни в Риденге ни в Фулхэме так и не заиграл. Опять таки, давно ясно давно понятно, зачем держать не ясно.

    Ван Гинкела хотели, начали заламывать цену. Сломался в итоге, лечится. Вот и всё, никому не нужен.

    Да ты можешь владеть правами на игрока и отправлять в аренду, но хотя бы в этом должно быть чуть чуть здравого смысла. Может быть только Зума вернётся и будет бороться за место в основе после ухода Кэйхила и то не факт, Сарри не любит таких грузных и не поворотливых, скорее продадут просто за бесценок в тот же Эвертон млн за 20-25.

    Менеджмент очень на низком уровне. Например можно было бы Мирабелли пригласить, почему нет? Есть опыт работы почти под 20 лет, много связей, сам и скаутом работал в Англии даже. Работал в 2 крупных клубах Италии. Хуже чем сейчас не будет точно. Хоть найдётся человек который будет заниматься этим (арендами, контрактами и т.д).

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  2. chelsiukpro 22.12.2018 08:34 # chelsiukpro
    ЛФЧ молоток в след году будет в основе свой воспитаник!

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  3. blueswin 22.12.2018 08:20 # blueswin
    Всё верно делает Сарри, слишком "сразу и всё" не должно быть. Ну и что же что талантлив Кристенсен, Лофтус-Чик и Хадсон-Одои, надо заслужить. Сезон длинный, хватит всем.

    Кристенсен 10 матчей
    Лофтус-Чик 14 матчей
    Ампаду 2 матча
    Хадсон-Одои 5 матчей

    Раньше о таком можно было только мечтать, что кто то из молодёжи к декабрю сыграет хотя бы пару матчей. Это еще на фоне того, что по прежнему будет 2 матча в КЛ, матчи в КА и минимум 2 матча в ЛЕ, всё не так плохо на самом то деле. Уже зимой команду покинут парочка балластов, что есть хорошо.

    С уходом Эменало политика аренд тоже угаснет со временем.

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