Сарри: "Лофтус-Чик станет основным игроком "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что рассчитывает на полузащитника Рубена Лофтус-Чика и видит у того потенциал стать основным игроком "синих".
В этом сезоне Премьер-Лиги 22-летний Лофтус-Чик отметился только одним появлением в стартовом составе, но при этом поучаствовал в каждом из семи последних матчей с учетом всех соревнований.
Естественно, Рубена посещают мысли об уходе в аренду, особенно после успешного опыта в "Кристал Пэлас" в прошлом сезоне, однако Сарри уверяет англичанина, что тот сможет прогрессировать и в родном клубе.
"Он очень хороший игрок, у него огромный потенциал, и за последний месяц он сыграл семь матчей из семи. Кажется, в четырех он был в стартовом составе и в трех выходил на замену. Мы очень довольны им, он прибавляет в плане тактической грамотности".
"В последнем матче он играл вингера, но я думаю, в будущем он будет полузащитником. Иногда его качества могут быть полезны нам на фланге. Он уже очень важный игрок для нас, а в будущем он станет основным игроком для нас", — цитирует Сарри Sky Sports.
22.12.2018 08:00
Просмотров: 779
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
интересно зачем держат в команде 23 летнего Ислама Феруза?
Контракт до: 30.06.2019
Почему этим никто серьёзно не занимается, такого балласта держать на своём балансе для чего не понятно, он даже за U-23 не играет. Отправили бы в аренду, пусть они ему там и платят его зп и там же пусть и доигрывает своё год. С 2013 года в Челси, уже в феврале 2015 когда он вернулся из Блекпула было всё ясно с ним.
Например есть талантливый вратарь поляк, Марцин Булка 19 лет, контракт заканчивается в 2019 не продлевают почему то, не ясно. Зато Грину через месяц 39 лет (0 матчей), Кабальеро 37 лет (4 матча) еще на балансе Блэкман поломанный 25 летний с 3 летним контрактом на руках. Это тот случай когда видно что парень действительно толковый, талантливый, перейдёт в какую нибудь Рому и будут локти кусать. Почему всё так усложнять, дайте возможность пусть вместо Кабальеро и постоит эти 4-5 матчей, ничего же трагичного не будет. Вообщем с этим надо разбираться. Уж в двух сорокалетних вратарях точно необходимости нет и нету по сей день.
У Пиазона контракт заканчивается через пол года, так и не смогли его продать никуда. 25 лет парню, ни о чём. То челюсть сломает, то 4 месяца с переломом голени, одним словом не его это Англия. Ни в Риденге ни в Фулхэме так и не заиграл. Опять таки, давно ясно давно понятно, зачем держать не ясно.
Ван Гинкела хотели, начали заламывать цену. Сломался в итоге, лечится. Вот и всё, никому не нужен.
Да ты можешь владеть правами на игрока и отправлять в аренду, но хотя бы в этом должно быть чуть чуть здравого смысла. Может быть только Зума вернётся и будет бороться за место в основе после ухода Кэйхила и то не факт, Сарри не любит таких грузных и не поворотливых, скорее продадут просто за бесценок в тот же Эвертон млн за 20-25.
Менеджмент очень на низком уровне. Например можно было бы Мирабелли пригласить, почему нет? Есть опыт работы почти под 20 лет, много связей, сам и скаутом работал в Англии даже. Работал в 2 крупных клубах Италии. Хуже чем сейчас не будет точно. Хоть найдётся человек который будет заниматься этим (арендами, контрактами и т.д).
(ответить)
ЛФЧ молоток в след году будет в основе свой воспитаник!
(ответить)
Всё верно делает Сарри, слишком "сразу и всё" не должно быть. Ну и что же что талантлив Кристенсен, Лофтус-Чик и Хадсон-Одои, надо заслужить. Сезон длинный, хватит всем.
Кристенсен 10 матчей
Лофтус-Чик 14 матчей
Ампаду 2 матча
Хадсон-Одои 5 матчей
Раньше о таком можно было только мечтать, что кто то из молодёжи к декабрю сыграет хотя бы пару матчей. Это еще на фоне того, что по прежнему будет 2 матча в КЛ, матчи в КА и минимум 2 матча в ЛЕ, всё не так плохо на самом то деле. Уже зимой команду покинут парочка балластов, что есть хорошо.
С уходом Эменало политика аренд тоже угаснет со временем.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий