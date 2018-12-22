Эмери предупредил Озила, что тот не дождется особого отношения к себе

Месут Озил и Унаи Эмери Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что статус полузащитника Месута Озила как самого высокооплачиваемого игрока команды не является гарантией места в составе.

В последние недели 30-летний Озил оставался вне игры не только из-за проблем со спиной, но и по тактическим соображениям Эмери. Сложилось впечатление, что Унаи видит обузу в игроке, который зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю.

Эмери не ставит крест на будущем Озила в "Арсенале", но предупреждает, что Месут не дождется особого отношения к себе.

"Для меня зарплата игрока не важна. Я не знаю, сколько игроки зарабатывают, потому что для меня они все равны. Я одинаково разговариваю с каждым игроком и одинаково принимаю решение, будет он играть еще нет".

"Допускаю ли я уход Озила в январе? Я не думаю об этой ситуации. Есть ли у него будущее в клубе? Да, почему нет", — цитирует Эмери The Guardian.


Метки Арсенал, Озил, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. xtvgbjyfn2018 22.12.2018 08:00 # xtvgbjyfn2018
    Молодец Эмери! Мужик, которого "Арсеналу" давно не доставало.

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  2. element-ekb 22.12.2018 07:02 # element-ekb
    Круасан

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