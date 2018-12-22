Эмери предупредил Озила, что тот не дождется особого отношения к себе

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что статус полузащитника Месута Озила как самого высокооплачиваемого игрока команды не является гарантией места в составе.

В последние недели 30-летний Озил оставался вне игры не только из-за проблем со спиной, но и по тактическим соображениям Эмери. Сложилось впечатление, что Унаи видит обузу в игроке, который зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю.



Эмери не ставит крест на будущем Озила в "Арсенале", но предупреждает, что Месут не дождется особого отношения к себе.



"Для меня зарплата игрока не важна. Я не знаю, сколько игроки зарабатывают, потому что для меня они все равны. Я одинаково разговариваю с каждым игроком и одинаково принимаю решение, будет он играть еще нет".



"Допускаю ли я уход Озила в январе? Я не думаю об этой ситуации. Есть ли у него будущее в клубе? Да, почему нет", — цитирует Эмери The Guardian.