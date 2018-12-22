Санчес отрицает, что заключил пари с Рохо на 20 тысяч фунтов

Жозе Моуриньо и Алексис Санчес Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес назвал ложью слухи о том, что он поспорил с одноклубником Маркосом Рохо насчет увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

Накануне издание The Sun опубликовало нашумевшую историю о том, что Санчес заключил пари с Рохо на 20 тысяч фунтов и после увольнения Моуриньо во вторник потребовал у Маркоса свой выигрыш в WhatsApp.

Однако 30-летний чилиец, который в данный момент восстанавливается после травмы задней поверхности бедра на родине, не оставил это без внимания и поспешил выступить с опровержением.

"Это ложь! Жозе дал мне возможность выступать за лучшую команду в мире, и я испытываю лишь благодарность к нему. Мне не терпится помочь команде. Удачи завтра, семья!" — написал Санчес в твиттере.

Добавим, с момента своего перехода из "Арсенала" в январе Санчес забил лишь четыре гола в 30 матчах за "Юнайтед". Последний раз Алексис выходил на поле еще в ноябре.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Рохо, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 06:05

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  1. abrabrabrbal 22.12.2018 06:46 # abrabrabrbal
    Че-то, смотрю, юмористы с фапла речи про мораль начали толкать. Никак чмоура уволили. )))

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  2. violator 22.12.2018 06:32 # violator
    конечно ложь минимум на 50 тыс. спорили

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  3. van-der-slav 22.12.2018 06:12 # van-der-slav
    Вроде и сан а вроде и бывает у них что о достоверное. Пари может и не было но вот то что он рад уходу моура это уж точно

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