Санчес отрицает, что заключил пари с Рохо на 20 тысяч фунтов
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес назвал ложью слухи о том, что он поспорил с одноклубником Маркосом Рохо насчет увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера.
Накануне издание The Sun опубликовало нашумевшую историю о том, что Санчес заключил пари с Рохо на 20 тысяч фунтов и после увольнения Моуриньо во вторник потребовал у Маркоса свой выигрыш в WhatsApp.
Однако 30-летний чилиец, который в данный момент восстанавливается после травмы задней поверхности бедра на родине, не оставил это без внимания и поспешил выступить с опровержением.
"Это ложь! Жозе дал мне возможность выступать за лучшую команду в мире, и я испытываю лишь благодарность к нему. Мне не терпится помочь команде. Удачи завтра, семья!" — написал Санчес в твиттере.
Добавим, с момента своего перехода из "Арсенала" в январе Санчес забил лишь четыре гола в 30 матчах за "Юнайтед". Последний раз Алексис выходил на поле еще в ноябре.
22.12.2018 06:05
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Че-то, смотрю, юмористы с фапла речи про мораль начали толкать. Никак чмоура уволили. )))
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конечно ложь минимум на 50 тыс. спорили
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Вроде и сан а вроде и бывает у них что о достоверное. Пари может и не было но вот то что он рад уходу моура это уж точно
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