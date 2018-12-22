Санчес отрицает, что заключил пари с Рохо на 20 тысяч фунтов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес назвал ложью слухи о том, что он поспорил с одноклубником Маркосом Рохо насчет увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

Накануне издание The Sun опубликовало нашумевшую историю о том, что Санчес заключил пари с Рохо на 20 тысяч фунтов и после увольнения Моуриньо во вторник потребовал у Маркоса свой выигрыш в WhatsApp.



Однако 30-летний чилиец, который в данный момент восстанавливается после травмы задней поверхности бедра на родине, не оставил это без внимания и поспешил выступить с опровержением.



"Это ложь! Жозе дал мне возможность выступать за лучшую команду в мире, и я испытываю лишь благодарность к нему. Мне не терпится помочь команде. Удачи завтра, семья!" — написал Санчес в твиттере.



Добавим, с момента своего перехода из "Арсенала" в январе Санчес забил лишь четыре гола в 30 матчах за "Юнайтед". Последний раз Алексис выходил на поле еще в ноябре.