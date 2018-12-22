Клопп: "Для чемпионства может потребоваться 105 очков"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предположил, что его команде может потребоваться 105 очков, чтобы выиграть Премьер-Лигу в этом сезон.
Победа 0:2 в гостях у "Вулверхэмптона" позволила "красным" нарастить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до четырех очков. "Ливерпуль" имеет 48 баллов после 18 матчей и гарантированно встретит Рождество на первой строчке.
Однако Клопп спешит напомнить, что конкуренты его команда не отстают, и "Ливерпулю" придется сохранить этот темп до конца сезона, чтобы рассчитывать на титул.
"Пока что кажется, что это будет особенный сезон. 48 очков до Рождества — это безумие".
"Однако есть и другие команды. "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Арсенал", наверное, выиграют свои матчи, и у всех будет около 40 очков. Никто не теряет очков, вплоть до пятого места. Тебе, наверное, потребуется 105 очков в конце сезона, чтобы стать чемпионом".
"Мы знаем, что мы хороши и находимся в хорошей форме, но мы должны уважать то, что другие команды тоже в порядке, поэтому мы не можем начинать вечеринку или планировать ее на лето".
"В данный момент все выглядит очень славно, и нам нужно как можно скорее восстановить силы и подготовиться к "Ньюкаслу", — сообщил Клопп Sky Sports.
22.12.2018 05:50
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Всё понятно с ним. Не дают ему покоя рекорды Гварди.
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