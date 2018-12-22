"Ливерпуль" переиграл на выезде "Вулверхэмптон"
"Ливерпуль" гарантированно встретит Рождество на первом месте в Премьер-Лиге, после того как на выезде переиграл "Вулверхэмптон" со счетом 0:2.
"Волки" недосчитались Диогу Жоту из-за травмы задней поверхности бедра. Вместо него и Моргана Гиббс-Уайта появились Роман Саисс и Адама Траоре.
Два изменения произошло и у "красных". Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон вышли вместо Натаниэля Клайна и Джорджиньо Вейналдума.
Команда Юргена Клоппа не проспала начало матча, и быстрый гол Мохамеда Салах не стал сюрпризом. На 18-й минуте нападающий гостей в касание замкнул на линии вратарской передачу Фабиньо от правого края штрафной — 0:1.
Стоит отметить, что гол Салаха случился в период активности хозяев, которые неплохо выглядели в начале тайма, и так же — в концовке тайма. Однако в остальном "Ливерпуль" достаточно уверенно контролировал игру.
Во втором тайме "волки" продолжили предпринимать редкие попытки отыграться, но на 68-й минуте все было кончено. "Вулверхэмптон" отбился после одной атаки, однако во второй Салах забросил мяч к воротам, а Виргил Ван Дейк лишь подставил свою ногу — 0:2.
В остатке матча "красные" уверенно владели инициативой, и их третий гол был ближе, чем первый гол "волков". Лишь на 89-й минуте ошибка Энди Робертсона подарила вышедшему на замену Гиббс-Уайту возможность сократить отставание в счете, но юный футболист даже не попал в створ.
"Ливерпуль" продемонстрировал классную и уверенную игру, заслуженно добившись победы. "Вулверхэмптон" создал несколько проблем лидерам Премьер-Лиги, особенно в первом тайме, но все-таки оказался слабее. "Красные" забрали все три очка и гарантировали себе первое место к Рождеству.
"Вулвехэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
22.12.2018 01:00
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Последние комментарии:
кто задудосил элфэкасру?
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Милнер все же надёждно бровку отпахал, Ловрен конечно не поспевал, пипец, надеюсь против сорок сыграет Клайн.
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Фабиньо дрищ
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и да, опять помогли скаму, забрав очки у их конкурента
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Хейтерам даже приебатся не к чему - ни отскока, ни пенки, ни гола с офсайда.Ну что ты будешь делать))Настолько очевидная победа на классе.
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22.12.2018 01:07 # удалить
electric
Бебята, что за мистика?
22 ноября 2008 зарегался на гарене
22 нояб 2018 последним матч
пи3дец я ахуел ща
Источник: http://fapl.ru/posts/67556/?c=1#c6774810
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разъебали команду, которая отобрала очки у мс, мю, покерят и пенсов, молодцы) на очереди рафа и 2 тяжелейших матча
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Целый матч смеялся с обрезов и нелепой обработки мяча нашими, чтобы понаблюдать за реакцией Ван Дейка, уахаахах вот он напрягается, тупо начинает отрабатывать, а то он привык без усилий все подчищать и нейтрализовать))
Ван Дейк лучший
Алиссон могучий
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тяжелый матч, тяжелые условия и множество потерь, но победа на классе и безальтернативная. алиссон уверенно удерживает звание лучшего кипера мира, заработав очередной сухарь. ван дейк и салах тоже на топ уровне сыграли. остальные норм, есть куда расти.
надеюсь с кейта ничего серьезного, только начинает вливаться в команду.
клопп топ
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Хороший матч и тактически познавательный. В центре интересная связка вырисовывается Хендерсон-Фабиньо. С одной стороны опорка ещё надёжней и в то же время оба получают больше свободы действий. Вон Хендерсон чаще выше стал играть, не опасаясь провалиться. Правда Мане и Кейта/Лаллана вроде как вингеров исполняют, но при этом ограничивают крайних защей, которые у Клоппа привыкли бровку бороздить "от и до". Но вышло всё равно неплохо. Салах - топ, прибавляет на глазах.
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Однасезонка просто лютый ТОП
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Впервые в сезоне посмотрел сегодня игру БМ чисто из-за Азара. Хоть он ничем и не отметился особо, но понравился. Классно с мячом работает, хорошо видит поле, много работает без мяча. Было бы пиздато, если бы купили его зимой на место Мозеса.
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Алисону в пору рекламировать прокладки, тупо сухо
(ответить)
С каждым матчем к футболистам приходит все больше уверенности в собственных силах. Фабиньо и Салах набрали неплохую форму и прибавляют от матча к матчу. ЛФК мог по разу в каждом тайме привезти сам себе, но ошибки у штрафной Фаба и Роббо не привели к голам. Хендерсон не тормозил игру, Фирмино отрабатывал как надо, Алиссон отлично начинал атаки. Есть игра и есть скамейка.
(ответить)
Мо Салах
Мо Салах!!!
(ответить)
Бебята, что за мистика?
22 ноября 2008 зарегался на гарене
22 нояб 2018 последним матч
пи3дец я ахуел ща
(ответить)
С победой, но волки могли забить и не один, но не сделали это.
Очень радует, что Фабиньо начинает раскрываться. Салах топарик. У Мане как обычно, то феерия, то лолкек. Фирмино свою работу делает. Короли на троне, хуесосы на страпоне.
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Мохаммед Салах
Подарок Аллаха всему человечеству.
Он привезет нам долгожданное чемпионство, иншааллах.
Салах Велик
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КОРОЛИ НА ТРОНЕ. Всех с Рождеством.
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Салах просто всех хейтеров - обосцал с ног до головы.
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