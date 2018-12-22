"Ливерпуль" переиграл на выезде "Вулверхэмптон"

"Ливерпуль" гарантированно встретит Рождество на первом месте в Премьер-Лиге, после того как на выезде переиграл "Вулверхэмптон" со счетом 0:2.

"Волки" недосчитались Диогу Жоту из-за травмы задней поверхности бедра. Вместо него и Моргана Гиббс-Уайта появились Роман Саисс и Адама Траоре.



Два изменения произошло и у "красных". Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон вышли вместо Натаниэля Клайна и Джорджиньо Вейналдума.



Команда Юргена Клоппа не проспала начало матча, и быстрый гол Мохамеда Салах не стал сюрпризом. На 18-й минуте нападающий гостей в касание замкнул на линии вратарской передачу Фабиньо от правого края штрафной — 0:1.



Стоит отметить, что гол Салаха случился в период активности хозяев, которые неплохо выглядели в начале тайма, и так же — в концовке тайма. Однако в остальном "Ливерпуль" достаточно уверенно контролировал игру.



Во втором тайме "волки" продолжили предпринимать редкие попытки отыграться, но на 68-й минуте все было кончено. "Вулверхэмптон" отбился после одной атаки, однако во второй Салах забросил мяч к воротам, а Виргил Ван Дейк лишь подставил свою ногу — 0:2.



В остатке матча "красные" уверенно владели инициативой, и их третий гол был ближе, чем первый гол "волков". Лишь на 89-й минуте ошибка Энди Робертсона подарила вышедшему на замену Гиббс-Уайту возможность сократить отставание в счете, но юный футболист даже не попал в створ.



"Ливерпуль" продемонстрировал классную и уверенную игру, заслуженно добившись победы. "Вулверхэмптон" создал несколько проблем лидерам Премьер-Лиги, особенно в первом тайме, но все-таки оказался слабее. "Красные" забрали все три очка и гарантировали себе первое место к Рождеству.



"Вулвехэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче