"Ливерпуль" переиграл на выезде "Вулверхэмптон"

Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" гарантированно встретит Рождество на первом месте в Премьер-Лиге, после того как на выезде переиграл "Вулверхэмптон" со счетом 0:2.

"Волки" недосчитались Диогу Жоту из-за травмы задней поверхности бедра. Вместо него и Моргана Гиббс-Уайта появились Роман Саисс и Адама Траоре.

Два изменения произошло и у "красных". Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон вышли вместо Натаниэля Клайна и Джорджиньо Вейналдума.

Команда Юргена Клоппа не проспала начало матча, и быстрый гол Мохамеда Салах не стал сюрпризом. На 18-й минуте нападающий гостей в касание замкнул на линии вратарской передачу Фабиньо от правого края штрафной — 0:1.

Стоит отметить, что гол Салаха случился в период активности хозяев, которые неплохо выглядели в начале тайма, и так же — в концовке тайма. Однако в остальном "Ливерпуль" достаточно уверенно контролировал игру.

Во втором тайме "волки" продолжили предпринимать редкие попытки отыграться, но на 68-й минуте все было кончено. "Вулверхэмптон" отбился после одной атаки, однако во второй Салах забросил мяч к воротам, а Виргил Ван Дейк лишь подставил свою ногу — 0:2.

В остатке матча "красные" уверенно владели инициативой, и их третий гол был ближе, чем первый гол "волков". Лишь на 89-й минуте ошибка Энди Робертсона подарила вышедшему на замену Гиббс-Уайту возможность сократить отставание в счете, но юный футболист даже не попал в створ.

"Ливерпуль" продемонстрировал классную и уверенную игру, заслуженно добившись победы. "Вулверхэмптон" создал несколько проблем лидерам Премьер-Лиги, особенно в первом тайме, но все-таки оказался слабее. "Красные" забрали все три очка и гарантировали себе первое место к Рождеству.

"Вулвехэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 01:00

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Последние комментарии:




  1. electric 22.12.2018 01:26 # electric
    кто задудосил элфэкасру?

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  2. girasimus 22.12.2018 01:22 # girasimus
    Милнер все же надёждно бровку отпахал, Ловрен конечно не поспевал, пипец, надеюсь против сорок сыграет Клайн.

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  3. shakur 22.12.2018 01:21 # shakur
    Фабиньо дрищ

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  4. contrario 22.12.2018 01:19 # contrario
    и да, опять помогли скаму, забрав очки у их конкурента

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  5. skychnie-oboi 22.12.2018 01:19 # skychnie-oboi
    Хейтерам даже приебатся не к чему - ни отскока, ни пенки, ни гола с офсайда.Ну что ты будешь делать))Настолько очевидная победа на классе.

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  6. electric 22.12.2018 01:18 # electric
    22.12.2018 01:07 # удалить
    electric

    Бебята, что за мистика?
    22 ноября 2008 зарегался на гарене
    22 нояб 2018 последним матч
    пи3дец я ахуел ща

    Источник: http://fapl.ru/posts/67556/?c=1#c6774810

    (ответить)

  7. kos9k 22.12.2018 01:15 # kos9k
    разъебали команду, которая отобрала очки у мс, мю, покерят и пенсов, молодцы) на очереди рафа и 2 тяжелейших матча

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  8. naby-keita 22.12.2018 01:13 # naby-keita
    Целый матч смеялся с обрезов и нелепой обработки мяча нашими, чтобы понаблюдать за реакцией Ван Дейка, уахаахах вот он напрягается, тупо начинает отрабатывать, а то он привык без усилий все подчищать и нейтрализовать))
    Ван Дейк лучший
    Алиссон могучий

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  9. liverfun 22.12.2018 01:13 # liverfun
    тяжелый матч, тяжелые условия и множество потерь, но победа на классе и безальтернативная. алиссон уверенно удерживает звание лучшего кипера мира, заработав очередной сухарь. ван дейк и салах тоже на топ уровне сыграли. остальные норм, есть куда расти.
    надеюсь с кейта ничего серьезного, только начинает вливаться в команду.
    клопп топ

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  10. sausage 22.12.2018 01:10 # sausage
    Хороший матч и тактически познавательный. В центре интересная связка вырисовывается Хендерсон-Фабиньо. С одной стороны опорка ещё надёжней и в то же время оба получают больше свободы действий. Вон Хендерсон чаще выше стал играть, не опасаясь провалиться. Правда Мане и Кейта/Лаллана вроде как вингеров исполняют, но при этом ограничивают крайних защей, которые у Клоппа привыкли бровку бороздить "от и до". Но вышло всё равно неплохо. Салах - топ, прибавляет на глазах.

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  11. liverpool123456 22.12.2018 01:09 # liverpool123456
    Однасезонка просто лютый ТОП

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  12. ccchelsea 22.12.2018 01:09 # ccchelsea
    Впервые в сезоне посмотрел сегодня игру БМ чисто из-за Азара. Хоть он ничем и не отметился особо, но понравился. Классно с мячом работает, хорошо видит поле, много работает без мяча. Было бы пиздато, если бы купили его зимой на место Мозеса.

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  13. rap-woiska 22.12.2018 01:08 # rap-woiska
    Алисону в пору рекламировать прокладки, тупо сухо

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  14. redspool 22.12.2018 01:07 # redspool
    С каждым матчем к футболистам приходит все больше уверенности в собственных силах. Фабиньо и Салах набрали неплохую форму и прибавляют от матча к матчу. ЛФК мог по разу в каждом тайме привезти сам себе, но ошибки у штрафной Фаба и Роббо не привели к голам. Хендерсон не тормозил игру, Фирмино отрабатывал как надо, Алиссон отлично начинал атаки. Есть игра и есть скамейка.

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  15. naby-keita 22.12.2018 01:07 # naby-keita
    Мо Салах
    Мо Салах!!!

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  16. electric 22.12.2018 01:07 # electric
    Бебята, что за мистика?
    22 ноября 2008 зарегался на гарене
    22 нояб 2018 последним матч
    пи3дец я ахуел ща

    (ответить)

  17. slash-lfc 22.12.2018 01:07 # slash-lfc
    С победой, но волки могли забить и не один, но не сделали это.
    Очень радует, что Фабиньо начинает раскрываться. Салах топарик. У Мане как обычно, то феерия, то лолкек. Фирмино свою работу делает. Короли на троне, хуесосы на страпоне.

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  18. naby-keita 22.12.2018 01:06 # naby-keita
    Мохаммед Салах
    Подарок Аллаха всему человечеству.
    Он привезет нам долгожданное чемпионство, иншааллах.

    Салах Велик

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  19. only--liverpool 22.12.2018 01:06 # only--liverpool
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ. Всех с Рождеством.

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  20. skychnie-oboi 22.12.2018 01:05 # skychnie-oboi
    Салах просто всех хейтеров - обосцал с ног до головы.

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