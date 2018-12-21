Сарри надеется на скорое возвращение Моуриньо в футбол
Наставник "Челси" Маурицио Сарри выразил надежду, что вскоре Жозе Моуриньо вернется к тренерской работе.
Проведя два с половиной года в "Манчестер Юнайтед", во вторник Моуриньо остался без работы. После своего увольнения Жозе заявил, что у него есть будущее в футболе, и Сарри поддерживает эту точку зрения.
"Вы очень хорошо знаете, что Моуриньо выиграл все. Он побеждал везде. Поэтому он очень нравится мне как человек".
"Мне он очень нравится, и я хотел бы поскорее снова увидеть его на лавке. Может быть в Англии, но только не здесь!" — цитирует Сарри Sky Sports.
21.12.2018 21:00
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надеемся и ждём.
кто будет этот самоубийца нанявший его.
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