Сарри надеется на скорое возвращение Моуриньо в футбол

Наставник "Челси" Маурицио Сарри выразил надежду, что вскоре Жозе Моуриньо вернется к тренерской работе.

Проведя два с половиной года в "Манчестер Юнайтед", во вторник Моуриньо остался без работы. После своего увольнения Жозе заявил, что у него есть будущее в футболе, и Сарри поддерживает эту точку зрения.



"Вы очень хорошо знаете, что Моуриньо выиграл все. Он побеждал везде. Поэтому он очень нравится мне как человек".



"Мне он очень нравится, и я хотел бы поскорее снова увидеть его на лавке. Может быть в Англии, но только не здесь!" — цитирует Сарри Sky Sports.