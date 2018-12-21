Риисе хочет, чтобы Робертсон добавил к своей игре голы

Экс-звезда "Ливерпуля" Йон Арне Риисе считает, что левый защитник "красных" Энди Робертсон должен добавить к своей игре забитые голы.

Перебравшись в "Ливерпуль" в июле 2017 из "Халла" за 8 миллионов фунтов, по ходу прошлого сезона Робертсон закрепился в качестве основного игрока команды Юргена Клоппа.



В этом сезоне 24-летний шотландец демонстрирует стабильно высокий уровень, а в прошлый уикенд даже заслужил похвалу Жозе Моуриньо после поражения "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде". В качестве следующего шага в развитии Робертсона Риисе хотел бы видеть улучшение результативности у чужих ворот.



"Он великолепно играет, потому что он агрессивен, быстр и может очень хорошо подавать в штрафную с фланга. Кроме того, он замечательно обороняется".



"Однако я бы хотел, чтобы он представлял и голевую угрозу. Я видел несколько последних матчей, и каждый раз, проникая в штрафную, он старался прострелить. Так он выглядит слишком предсказуемым для соперников".



"Если он начнет иногда бить, соперникам будет сложнее предугадать его действия. Я хочу, чтобы он начал бить по воротам и больше рисковать, когда идет вперед", — цитирует Риисе ESPN.