Английских рефери оскорбляют в семь раз чаще, чем их коллег в Европе
Английские рефери подвергаются оскорблениям в семь раз чаще, чем в среднем их коллеги в Европе.
Как сообщает The Telegraph, недавно доктор Том Уэбб из Университета Портсмута провел масштабное исследование, опросив почти 7 тысяч европейских арбитров насчет оскорблений в их адрес во время футбольных матчей.
Оказалось, что, например, в Голландии только 2.2% рефери подвергаются словесным оскорблениям в каждом матче или в каждом втором. Во Франции этот показатель составляет 14.4%, тогда как в Англии — 60%.
Исследование также показывает, что 44.8% рефери в Голландии и 30.3% рефери во Франции никогда не слышали в свой адрес словесных оскорблений. В Англии этим смогли похвастать только 6% судей.
Также в Англии наибольшая доля рефери, к которым применяли физическую силу — 19%. В Голландии и Франции — 14.6 и 16%, соответственно.
21.12.2018 19:00
Просмотров: 703
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вообще поражаюсь сколько быдла на футбол ходит, какой-нибудь задрипанный стадион в Мухосранске в России и самые крупные стадионы Англии, с трибун летят одинаковые ругательства в адрес людей, которые даже лично не знакомы, разница только в языке и внешнем виде.
(ответить)
Исследование также показывает, что 44.8% рефери в Голландии и 30.3% рефери во Франции никогда не слышали в свой адрес словесных оскорблений.
Источник: http://fapl.ru/posts/67553/?c=1
явный пиздеж ведь.
(ответить)
бриты сами по себе нехилые такие быдланы. интересно узнать стату по россии и украине
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий