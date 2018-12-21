Английских рефери оскорбляют в семь раз чаще, чем их коллег в Европе

Джейми Варди и рефери Английские рефери подвергаются оскорблениям в семь раз чаще, чем в среднем их коллеги в Европе.

Как сообщает The Telegraph, недавно доктор Том Уэбб из Университета Портсмута провел масштабное исследование, опросив почти 7 тысяч европейских арбитров насчет оскорблений в их адрес во время футбольных матчей.

Оказалось, что, например, в Голландии только 2.2% рефери подвергаются словесным оскорблениям в каждом матче или в каждом втором. Во Франции этот показатель составляет 14.4%, тогда как в Англии — 60%.

Исследование также показывает, что 44.8% рефери в Голландии и 30.3% рефери во Франции никогда не слышали в свой адрес словесных оскорблений. В Англии этим смогли похвастать только 6% судей.

Также в Англии наибольшая доля рефери, к которым применяли физическую силу — 19%. В Голландии и Франции — 14.6 и 16%, соответственно.


Метки рефери

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2018 19:00

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  1. dragonishka 21.12.2018 19:47 # dragonishka
    Вообще поражаюсь сколько быдла на футбол ходит, какой-нибудь задрипанный стадион в Мухосранске в России и самые крупные стадионы Англии, с трибун летят одинаковые ругательства в адрес людей, которые даже лично не знакомы, разница только в языке и внешнем виде.

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  2. farot 21.12.2018 19:19 # farot
    Исследование также показывает, что 44.8% рефери в Голландии и 30.3% рефери во Франции никогда не слышали в свой адрес словесных оскорблений.

    Источник: http://fapl.ru/posts/67553/?c=1


    явный пиздеж ведь.

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  3. van-der-slav 21.12.2018 19:01 # van-der-slav
    бриты сами по себе нехилые такие быдланы. интересно узнать стату по россии и украине

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