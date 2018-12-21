Английских рефери оскорбляют в семь раз чаще, чем их коллег в Европе

Английские рефери подвергаются оскорблениям в семь раз чаще, чем в среднем их коллеги в Европе.

Как сообщает The Telegraph, недавно доктор Том Уэбб из Университета Портсмута провел масштабное исследование, опросив почти 7 тысяч европейских арбитров насчет оскорблений в их адрес во время футбольных матчей.



Оказалось, что, например, в Голландии только 2.2% рефери подвергаются словесным оскорблениям в каждом матче или в каждом втором. Во Франции этот показатель составляет 14.4%, тогда как в Англии — 60%.



Исследование также показывает, что 44.8% рефери в Голландии и 30.3% рефери во Франции никогда не слышали в свой адрес словесных оскорблений. В Англии этим смогли похвастать только 6% судей.



Также в Англии наибольшая доля рефери, к которым применяли физическую силу — 19%. В Голландии и Франции — 14.6 и 16%, соответственно.