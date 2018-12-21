Хау сделал замечание Дзоле после его комментариев насчет Уилсона

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау признался, что сделал замечание своему коллеге из "Челси" Джанфранко Дзоле за публичную декларацию интереса к нападающему "вишенок" Каллуму Уилсона.

Еще перед матчем Кубка Лиги посреди недели Дзола, пришедший общаться с прессой вместо Маурицио Сарри, подтвердил давно циркулирующие в прессе слухи об интересе "Челси" к 26-летнему Уилсону.



Естественно, Хау не мог оставить это без внимания, и после поражения 1:0 на "Стэмфорд Бридж" нашел время, чтобы поговорить с Дзолой насчет его комментариев.



"Я поговорил с Джанфранко после матча. Да, мы немного затронули эту тему. Однако Джанфранко — невероятная личность и очень славный малый. Что касается Каллума, то он имеет огромную важность для того, что мы делаем здесь, и вы знаете это", — цитирует Хау Sky Sports.