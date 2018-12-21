Сульшер обещает прислушиваться к советам Фергюсона

Сэр Алекс Фергюсон и Оле Гуннар Сульшер Оле Гуннар Сульшер признался, что будет прислушиваться к советам сэра Алекса Фергюсона, тренируя "Манчестер Юнайтед" в ближайшие шесть месяцев.

Будучи игроком, Сульшер провел 11 сезонов у Фергюсона. Оле Гуннар никогда не скрывал, что великий шотландец оказал огромное влияние на формирование его как личности и профессионала.

Вернувшись в клуб на этой неделе, 45-летний норвежец уже успел побеседовать с сэром Алексом. Сульшер собирается учитывать мнение Фергюсона в дальнейшей работе.

"Он повлиял на меня во всем. Его манера руководить людьми, тренерский стиль, его способность поддерживать 25 игроков счастливыми и голодными, желая становиться лучше, — все это оказало на меня влияние".

"Он мой наставник. Но я не сразу это понял. Лишь после своей травмы в 2003 году я стал составлять записи о том, как поступил бы он в конкретных ситуациях".

"Я уже нахожусь с ним на связи — нет никого лучше, чтобы получить от него совет", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2018 16:30

Количество просмотров Просмотров: 1148

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Последние комментарии:




  1. rommkaq1- 21.12.2018 16:42 # rommkaq1-
    Сульшер то, Сульшер сё...через месяц его уберут. я тоже смотрел тот матч.

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  2. mancunia-planet 21.12.2018 16:34 # mancunia-planet
    норм фото, этот матч в прямом эфире смотрел))) бля, классные воспоминания

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  3. mancunia-planet 21.12.2018 16:32 # mancunia-planet
    супер! удачи пацаны! жду не дождусь матча, слава богу Чмо свалил ёпрст)

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  4. kos9k 21.12.2018 16:31 # kos9k
    ходить с разорванным ртом и закончить комой? прислушивайся))

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