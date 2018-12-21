Сульшер обещает прислушиваться к советам Фергюсона

Оле Гуннар Сульшер признался, что будет прислушиваться к советам сэра Алекса Фергюсона, тренируя "Манчестер Юнайтед" в ближайшие шесть месяцев.

Будучи игроком, Сульшер провел 11 сезонов у Фергюсона. Оле Гуннар никогда не скрывал, что великий шотландец оказал огромное влияние на формирование его как личности и профессионала.



Вернувшись в клуб на этой неделе, 45-летний норвежец уже успел побеседовать с сэром Алексом. Сульшер собирается учитывать мнение Фергюсона в дальнейшей работе.



"Он повлиял на меня во всем. Его манера руководить людьми, тренерский стиль, его способность поддерживать 25 игроков счастливыми и голодными, желая становиться лучше, — все это оказало на меня влияние".



"Он мой наставник. Но я не сразу это понял. Лишь после своей травмы в 2003 году я стал составлять записи о том, как поступил бы он в конкретных ситуациях".



"Я уже нахожусь с ним на связи — нет никого лучше, чтобы получить от него совет", — цитирует Сульшера Sky Sports.