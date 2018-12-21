Шакири: "Меня обвиняют в увольнении Моуриньо"
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири пошутил, что его стали обвинять в увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Появившись на замену в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде", Шакири своим дублем помог "Ливерпулю" вырвать победу против "Юнайтед" — 3:1. Уже спустя два дня Моуриньо был уволен, и некоторые увидели здесь прямую связь с голами Джердана.
"Когда это произошло, я получил кучу сообщений от друзей. Сперва меня просто хвалили за матч против "Юнайтед", но когда вышла новость насчет Моуриньо, мне стали писать: "Это твоя вина!" Иногда футбол бывает и таким".
"Я не думаю, что "Юнайтед" захотел сменить тренера только потому, что мы обыграли их. Есть и другие причины, однако это случилось, и этот матч войдет в историю именно таким. Я войду в историю вместе с ним", — сообщил Шакири The Guardian.
21.12.2018 16:00
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Последние комментарии:
сколько самомнения у этого коротыша ротиста.. ваще.
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Понты колотит. Важности себе добавить хочет.
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Албанский брат Ловрена. Два скаузерских болтуна.
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можно предположить в нем сына Ловрена, но разница не та, не устанет пробивать дно глупости этот албанец.
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Как нужно не любить своего ребенка, чтобы назвать его джердан?
хуже только какие-то ормянские имена вроде вахтанга или ашота.
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Он ещё не понимает, насколько помог мю и насколько подставил ливер
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