Шакири: "Меня обвиняют в увольнении Моуриньо"

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири пошутил, что его стали обвинять в увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Появившись на замену в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде", Шакири своим дублем помог "Ливерпулю" вырвать победу против "Юнайтед" — 3:1. Уже спустя два дня Моуриньо был уволен, и некоторые увидели здесь прямую связь с голами Джердана.



"Когда это произошло, я получил кучу сообщений от друзей. Сперва меня просто хвалили за матч против "Юнайтед", но когда вышла новость насчет Моуриньо, мне стали писать: "Это твоя вина!" Иногда футбол бывает и таким".



"Я не думаю, что "Юнайтед" захотел сменить тренера только потому, что мы обыграли их. Есть и другие причины, однако это случилось, и этот матч войдет в историю именно таким. Я войду в историю вместе с ним", — сообщил Шакири The Guardian.