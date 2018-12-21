"Арсенал" задумывается об обмене Озила на Иско

"Арсенал" рассматривает возможность обмена Месута Озила на плеймейкера "Реала" Иско.

Накануне издание The Independent сообщило, что главный тренер "канониров" Унаи Эмери открыт к расставанию с Озилом, который так и не проникся его идеями насчет игры в футбол.



Однако зарплата Месута в 300 тысяч фунтов в неделю резко ограничивает количество клубов, которые могут себе позволить 30-летнего немца. К этим немногим клуба определенно относится "Реал".



Сегодня The Independent делится новыми подробностями, утверждая, что в январе Озил может вернуться в "Реал", за который он с успехом выступал в период с 2010 по 2013 год.



На "Эмирейтс" задумываются о том, чтобы обменять Озила на Иско, однако со стороны "Арсенала" потребуется серьезная доплата, потому что в данный момент "Реал" хочет за 26-летнего испанца 100 млн. фунтов.



Кроме того, "Арсеналу" придется выдержать конкуренцию со стороны других клубов. В борьбу за Иско могут вступить "Челси", "Тоттенхэм" и, возможно, даже "Манчестер Сити".