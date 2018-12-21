"Арсенал" задумывается об обмене Озила на Иско

Месут Озил "Арсенал" рассматривает возможность обмена Месута Озила на плеймейкера "Реала" Иско.

Накануне издание The Independent сообщило, что главный тренер "канониров" Унаи Эмери открыт к расставанию с Озилом, который так и не проникся его идеями насчет игры в футбол.

Однако зарплата Месута в 300 тысяч фунтов в неделю резко ограничивает количество клубов, которые могут себе позволить 30-летнего немца. К этим немногим клуба определенно относится "Реал".

Сегодня The Independent делится новыми подробностями, утверждая, что в январе Озил может вернуться в "Реал", за который он с успехом выступал в период с 2010 по 2013 год.

На "Эмирейтс" задумываются о том, чтобы обменять Озила на Иско, однако со стороны "Арсенала" потребуется серьезная доплата, потому что в данный момент "Реал" хочет за 26-летнего испанца 100 млн. фунтов.

Кроме того, "Арсеналу" придется выдержать конкуренцию со стороны других клубов. В борьбу за Иско могут вступить "Челси", "Тоттенхэм" и, возможно, даже "Манчестер Сити".


Метки Арсенал, Иско, Озил, Реал

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2018 15:20

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  1. al-faarabi 21.12.2018 15:42 # al-faarabi
    базару нет мы хищники

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  2. selfish 21.12.2018 15:33 # selfish
    Лупастый подошел бы Боруссии
    Можно попробовать махнуться на Пулишича

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  3. brown-ale 21.12.2018 15:28 # brown-ale
    Без Роналду он никто. Пусть с Юве меняются на Пьянича, там заиграет.

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  4. ccchelsea 21.12.2018 15:27 # ccchelsea
    Иско слишком крутой игрок для аснала. Ну и Перес не уебан, чтобы молодого топаря менять на престарелого донника.

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