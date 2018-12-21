18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы
В пятницу 21 декабря поединком "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" стартует 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция
Отправляясь на этот выезд, "Ливерпуль" заранее знает, что имеет возможность не только увеличить свое преимущество над "Манчестер Сити" до четырех очков, даже если временно, но также гарантированно встретить Рождество на первом месте. Для этого необходимо побеждать, однако с 25 очками в кармане и седьмой позицией в таблице "Вулверхэмптон" отнюдь не выглядит проходным соперником.
К слову, ровно столько же — 25 очков — "волки" набрали за весь свой предыдущий сезон выступлений в Премьер-Лиге, 2011/12. С командой Нуну Эшпириту Санту должен считаться каждый, и "Челси" это подтвердит — в начале декабря "Вулверхэмптон" нанес "синим" их первое поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований.
"Вулверхэмптон" не знает побед против "Ливерпуля" уже в четырех встречах на своем поле в рамках Премьер-Лиги, забив в этих матчах только один гол. "Волки" имеют шанс оформить четыре победы кряду в высшем дивизионе — впервые с декабря 1971-января 1972. 45 очков после 17 первых поединков — лучший старт "красных" в высшем дивизионе во все времена.
Вингер "Вулверхэмптона" Диогу Жота пропустит этот матч из-за проблем с задней поверхностью бедра, но остальные игроки команды в порядке.
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд вернется в строй на следующей неделе. Джеймс Милнер восстановился после небольшого мышечного повреждения. Джо Гомес и Жоэль Матип поправятся только в январе.
21.12.2018 14:55
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Последние комментарии:
Каждый портовый обрыган любит поротировать писюн. Это лучше чем трофеи, потому что писюн для них самый важный трофей, а еще красивая игра.
La prosa
(ответить)
куда пропали два олда, фэна сити?
ники не помню уже
(ответить)
Изи проход Ливерпуля. Счет 0-4. Голы: Салах, Мане, Фирмино, Шакири.
(ответить)
По официальной информации представленной достоверными источниками Клоп провел ротацию перед матчем. Но не состава.
La verdad
(ответить)
Блэт, как эти кончи зареганные в 09 зае6али своим нытьем... Это климакс или уже деменция?
(ответить)
колхозники любят гнать на психологию, городские с 9ю классами на Фрейда какогонить.
вот возьмём фапл, где глорики пульки, + 1,5 глорика Сити, стабильно набивают про мужские половые органы и страпоны, глорики Челси про деуринацию, глорики Арсенала про нечистоты, глорики МЮ про низкий флекс всех вокруг.
совпадение?
(ответить)
Фапл не мой уже( рентв не досмотрел(
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Щас бы в 20|19 собирать обозвав всех ущербами и мразью...
(ответить)
Там уже воду на Марсе нашли, а ормянгутанги всё также ебут овец в 2018 году.
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Судья если что поможет портовской.
(ответить)
Пасасите писю
писю-залуписю...
(ответить)
салах в своем сторис рофлит с ловрена, тупо снимая его, и тут следя за реакцией ловрена я понял, что ловрен какой то психически неуравновешенный, нервный какой то, дерганный, хз, это в днк у колбасоидов быть таким?
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Ущербы соревнуются в том, чтобы выглядеть ущербней. Помойки, бутылки, страпоны, моча, мухоморы и прочее дерьмо. Деграданты. На деле, наверняка, вполне нормальные люди, на сайте - оборотни, забывшие о своем человеческом достоинстве. Просто отвратительно...
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При помощи судейства помойка сегодня должна побеждать железно
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Можно сегодня поюзать Стара на острие и Фирму под ним, а Салаху дать отдых. Ну и если команда будет вести в +2 к 60-70 мин Лалку выпустить побегать. Ни-то этого далбича и за 15 летом никому не впихнем.
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салах
кейта
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Бесит меня когда в пятницу\понедельник ставят матчи.
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По факту сейчас клубом и первой командой будет управлять САФ
Сульшер будет воплощать идеи Фергюсона в жизнь
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Всосет помойка, ставьте хаты. Последний раз вангую на публику.
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обрыганы уже примеряют себе бутылку. на которую сядут вечерком
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