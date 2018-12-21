18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу 21 декабря поединком "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" стартует 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция



Отправляясь на этот выезд, "Ливерпуль" заранее знает, что имеет возможность не только увеличить свое преимущество над "Манчестер Сити" до четырех очков, даже если временно, но также гарантированно встретить Рождество на первом месте. Для этого необходимо побеждать, однако с 25 очками в кармане и седьмой позицией в таблице "Вулверхэмптон" отнюдь не выглядит проходным соперником.



К слову, ровно столько же — 25 очков — "волки" набрали за весь свой предыдущий сезон выступлений в Премьер-Лиге, 2011/12. С командой Нуну Эшпириту Санту должен считаться каждый, и "Челси" это подтвердит — в начале декабря "Вулверхэмптон" нанес "синим" их первое поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований.



"Вулверхэмптон" не знает побед против "Ливерпуля" уже в четырех встречах на своем поле в рамках Премьер-Лиги, забив в этих матчах только один гол. "Волки" имеют шанс оформить четыре победы кряду в высшем дивизионе — впервые с декабря 1971-января 1972. 45 очков после 17 первых поединков — лучший старт "красных" в высшем дивизионе во все времена.



Вингер "Вулверхэмптона" Диогу Жота пропустит этот матч из-за проблем с задней поверхностью бедра, но остальные игроки команды в порядке.



Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд вернется в строй на следующей неделе. Джеймс Милнер восстановился после небольшого мышечного повреждения. Джо Гомес и Жоэль Матип поправятся только в январе.