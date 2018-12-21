18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Ливерпуль В пятницу 21 декабря поединком "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" стартует 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция

Отправляясь на этот выезд, "Ливерпуль" заранее знает, что имеет возможность не только увеличить свое преимущество над "Манчестер Сити" до четырех очков, даже если временно, но также гарантированно встретить Рождество на первом месте. Для этого необходимо побеждать, однако с 25 очками в кармане и седьмой позицией в таблице "Вулверхэмптон" отнюдь не выглядит проходным соперником.

К слову, ровно столько же — 25 очков — "волки" набрали за весь свой предыдущий сезон выступлений в Премьер-Лиге, 2011/12. С командой Нуну Эшпириту Санту должен считаться каждый, и "Челси" это подтвердит — в начале декабря "Вулверхэмптон" нанес "синим" их первое поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований.

"Вулверхэмптон" не знает побед против "Ливерпуля" уже в четырех встречах на своем поле в рамках Премьер-Лиги, забив в этих матчах только один гол. "Волки" имеют шанс оформить четыре победы кряду в высшем дивизионе — впервые с декабря 1971-января 1972. 45 очков после 17 первых поединков — лучший старт "красных" в высшем дивизионе во все времена.

Вингер "Вулверхэмптона" Диогу Жота пропустит этот матч из-за проблем с задней поверхностью бедра, но остальные игроки команды в порядке.

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд вернется в строй на следующей неделе. Джеймс Милнер восстановился после небольшого мышечного повреждения. Джо Гомес и Жоэль Матип поправятся только в январе.


Метки анонс тура, Вулверхэмптон, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2018 14:55

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Последние комментарии:




  1. el-tirador 21.12.2018 16:47 # el-tirador
    Каждый портовый обрыган любит поротировать писюн. Это лучше чем трофеи, потому что писюн для них самый важный трофей, а еще красивая игра.

    La prosa

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  2. melwood-lfc 21.12.2018 16:47 # melwood-lfc
    куда пропали два олда, фэна сити?
    ники не помню уже

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  3. only--liverpool 21.12.2018 16:46 # only--liverpool
    Изи проход Ливерпуля. Счет 0-4. Голы: Салах, Мане, Фирмино, Шакири.

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  4. el-tirador 21.12.2018 16:41 # el-tirador
    По официальной информации представленной достоверными источниками Клоп провел ротацию перед матчем. Но не состава.

    La verdad

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  5. kipeloff69 21.12.2018 16:40 # kipeloff69
    Блэт, как эти кончи зареганные в 09 зае6али своим нытьем... Это климакс или уже деменция?

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  6. alexomck 21.12.2018 16:38 # alexomck
    колхозники любят гнать на психологию, городские с 9ю классами на Фрейда какогонить.
    вот возьмём фапл, где глорики пульки, + 1,5 глорика Сити, стабильно набивают про мужские половые органы и страпоны, глорики Челси про деуринацию, глорики Арсенала про нечистоты, глорики МЮ про низкий флекс всех вокруг.

    совпадение?

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  7. don-antonio 21.12.2018 16:34 # don-antonio
    Фапл не мой уже( рентв не досмотрел(

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  8. kipeloff69 21.12.2018 16:22 # kipeloff69
    Щас бы в 20|19 собирать обозвав всех ущербами и мразью...

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  9. jesus33 21.12.2018 15:57 # jesus33
    Там уже воду на Марсе нашли, а ормянгутанги всё также ебут овец в 2018 году.

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  10. blayzer 21.12.2018 15:55 # blayzer
    Судья если что поможет портовской.

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  11. kipeloff69 21.12.2018 15:52 # kipeloff69
    Пасасите писю
    писю-залуписю...

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  12. al-faarabi 21.12.2018 15:48 # al-faarabi
    салах в своем сторис рофлит с ловрена, тупо снимая его, и тут следя за реакцией ловрена я понял, что ловрен какой то психически неуравновешенный, нервный какой то, дерганный, хз, это в днк у колбасоидов быть таким?

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  13. akadam 21.12.2018 15:46 # akadam
    Ущербы соревнуются в том, чтобы выглядеть ущербней. Помойки, бутылки, страпоны, моча, мухоморы и прочее дерьмо. Деграданты. На деле, наверняка, вполне нормальные люди, на сайте - оборотни, забывшие о своем человеческом достоинстве. Просто отвратительно...

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  14. reams 21.12.2018 15:46 # reams
    При помощи судейства помойка сегодня должна побеждать железно

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  15. gerrard08 21.12.2018 15:45 # gerrard08
    Можно сегодня поюзать Стара на острие и Фирму под ним, а Салаху дать отдых. Ну и если команда будет вести в +2 к 60-70 мин Лалку выпустить побегать. Ни-то этого далбича и за 15 летом никому не впихнем.

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  16. chr1s8rown 21.12.2018 15:37 # chr1s8rown
    салах
    кейта

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  17. gerrard08 21.12.2018 15:33 # gerrard08
    Бесит меня когда в пятницу\понедельник ставят матчи.

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  18. selfish 21.12.2018 15:29 # selfish
    По факту сейчас клубом и первой командой будет управлять САФ
    Сульшер будет воплощать идеи Фергюсона в жизнь

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  19. ed-malcev 21.12.2018 15:24 # ed-malcev
    Всосет помойка, ставьте хаты. Последний раз вангую на публику.

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  20. j-silver 21.12.2018 15:24 # j-silver
    обрыганы уже примеряют себе бутылку. на которую сядут вечерком

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