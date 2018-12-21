Сульшер уверен, что будет иметь влияние на трансферы МЮ

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что он будет иметь влияние на деятельность клуба на трансферном рынке в следующем месяце.

"Красные дьяволы" невыразительно поработали над усилением перед стартом этого сезона, и ожидается, что в январе они вернутся на рынок — в первую очередь для покупки центрального защитника. И Сульшер намерен поучаствовать в этом процессе, несмотря на временный характер своей работы.



"Конечно, я буду иметь на это влияние. Моя задача сейчас — узнать всех игроков, оценить их и оценить те качества, которыми они обладают".



"Я видел почти все их матчи из Норвегии, когда у меня было свободное от другой работы время. Однако я должен сперва узнать игроков, чтобы затем понять, в чем я могу их улучшить. В этом состоит моя работа".



"У клуба есть ответственные за переговорный процесс и скаутскую работу, и я уверен, они уже приметили кое-какие цели. Но я пока не успел поговорить с ними, потому что сперва я должен сделать так, чтобы эти игроки снова наслаждались футболом", — цитирует Сульшера Sky Sports.



Также 45-летний норвежец признался, что не отказался бы получить свою работу на постоянной основе.



"Есть так много тренеров, которые были бы счастливы тренировать "Манчестер Юнайтед", и я один из них", — добавил Сульшер.