Капитан "Вулверхэмптона": "Я фанат "Ливерпуля", но хочу их обыграть"

Капитан "Вулверхэмптона" Конор Коуди признался, что остается большим поклонником "Ливерпуля", но в пятницу вечером хочет поставить палку в колеса команде Юргена Клоппа.

25-летний Коуди родился в Ливерпуле и является воспитанником академии "красных", однако в данный момент карьера полузащитника связана с другим клубом.



Сенсационно обыграв "Челси" ранее в этом месяце, теперь Конор надеется дать бой и "Ливерпулю". Коуди готов на время забыть о своих чувствах к родному клубу.



"У "Ливерпуля" хорошие шансы выиграть лигу, и они действительно хорошо начали этот сезон. Однако наша задача как "Вулверхэмптона" — постараться остановить их, мы хотим этого".



"Я рос, болея за "Ливерпуль", и я до сих пор слежу за их результатами, слежу, как идут их дела. Однако я хочу победить их с "волками" — сильнее, чем когда-либо. Это будет тяжелый матч. Мы не начинаем матчи с чувством страха. Мы верим, что можем выиграть каждый матч, независимо от соперника", — цитирует Коуди Daily Mail.