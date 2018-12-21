Сульшер: "Этих трех игроков я знал еще как детей"

Оле Гуннар Сульшер признался, что ему приятно видеть в первой команде "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда, Поля Погба и Маркуса Рэшфорда — игроков, которых он знает с их детских лет.

Отыграв 11 сезонов на "Олд Траффорд", затем Сульшер в течение трех с половиной лет работал в структуре клуба в качестве тренера.



Вернувшись в "Юнайтед" спустя так много лет и приняв управление первой командой до конца сезона, 45-летний норвежец был рад обнаружить некоторых игроков, которых он так хорошо знает.



"Это я устроил дебют Джесси Лингарду за резерв, когда мы играли на выезде с "Бернли". Я привлек его, потому что юношеская команда играла днем ранее. Уже спустя две минуты после начала матча этот мелкий тощий паренек идет в стык с громадным центральным защитником Кевином Лонгом. Я помню как сейчас: этот малыш абсолютно вырубил его. К сожалению, Кевину Лонгу потребовалась замена, но Джесси мне кое-что показал. Мы много разговаривали с Марком Демпси, с которым я работал в "Мольде" и который тренировал семилетнего Джесси, о том, как сильно прибавил Джесси".



"Поль Погба недолго был у меня в резерве, потому что он практически миновал резерв и очень быстро попал в первую команду, он был особенным талантом. Также я хорошо знаю Маркуса Рэшфорда, я наблюдал за ним. Он был на три-четыре года моложе Джесси и все еще продвигался по юношеским командам".



"Это те три игрока, которых я знал еще как детей. Замечательно видеть, что сейчас они играют так хорошо", — сообщил Сульшер MUTV.