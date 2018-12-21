Клопп: "Сити" не сбавил обороты после чемпионства"

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Манчестер Сити" не стал играть хуже после завоевания титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

В преддверии вынесенного на вечер пятницу матча против "Вулверхэмптона" подопечные Клопп на одно очко опережают "Сити", и на шесть — занимающий третью позицию в Премьер-Лиге "Тоттенхэм".

Если "красные" выиграют на "Молинью", то гарантированно встретят Рождество во главе таблицы, подвергнув "горожан" дополнительному давлению. Однако Клопп продолжает считать "Сити" фаворитом чемпионской гонки.

"Будь я нейтральным зрителем, я бы сказал, что именно "Сити" выглядит сильнейшей командой. Я не думаю так про нас, если честно, потому что я вижу нас каждый день, каждую неделю и понимаю, что мы должны кое над чем поработать".

"Они очень, очень хороши. Я должен уважать это. Я не могу сказать, что "Сити" везет здесь и везет там — это не так. В каждом матче они добиваются того, чего заслуживают. В прошлом году они набрали 100 очков, и они остаются в этом режиме".

"Нет никаких признаков того, что они сбавили обороты. Они действующие чемпионы, и они продолжают играть как чемпионы. Думаю, "Сити" демонстрирует особенное желание после того, как уверенно стал чемпионом в прошлом году".

"Все мы — в гонке. Не только "Ливерпуль" с "Сити". У "Тоттенхэма" было так много проблем, самый короткий перерыв после Чемпионата Мира, и я даже не знаю, как много бельгийских и английских игроков они туда отправили. У них не было предсезонного периода, но они выигрывают все свои матчи, несмотря на сложности. Они в шести очках позади нас. Вау! Это действительно мощно".

"А как вам старт "Арсенала"? "Челси"? Они действительно хороши. Поэтому мы не можем думать о чем-либо постороннем, кроме того, чтобы выигрывать свои матчи и набирать как можно больше очков", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2018 11:00

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  1. electric 21.12.2018 11:37 # electric
    Все верно. Просто Ливерпуль стал сильнее. Сильнее шитей.

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  2. vyrentz 21.12.2018 11:08 # vyrentz
    Мотивирует команду на работу. Топ, конечно

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  3. alexomck 21.12.2018 11:02 # alexomck
    пошли отмазки.

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  4. chebrec 21.12.2018 11:00 # chebrec
    Все верно

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