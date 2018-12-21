Клопп: "Сити" не сбавил обороты после чемпионства"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Манчестер Сити" не стал играть хуже после завоевания титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

В преддверии вынесенного на вечер пятницу матча против "Вулверхэмптона" подопечные Клопп на одно очко опережают "Сити", и на шесть — занимающий третью позицию в Премьер-Лиге "Тоттенхэм".



Если "красные" выиграют на "Молинью", то гарантированно встретят Рождество во главе таблицы, подвергнув "горожан" дополнительному давлению. Однако Клопп продолжает считать "Сити" фаворитом чемпионской гонки.



"Будь я нейтральным зрителем, я бы сказал, что именно "Сити" выглядит сильнейшей командой. Я не думаю так про нас, если честно, потому что я вижу нас каждый день, каждую неделю и понимаю, что мы должны кое над чем поработать".



"Они очень, очень хороши. Я должен уважать это. Я не могу сказать, что "Сити" везет здесь и везет там — это не так. В каждом матче они добиваются того, чего заслуживают. В прошлом году они набрали 100 очков, и они остаются в этом режиме".



"Нет никаких признаков того, что они сбавили обороты. Они действующие чемпионы, и они продолжают играть как чемпионы. Думаю, "Сити" демонстрирует особенное желание после того, как уверенно стал чемпионом в прошлом году".



"Все мы — в гонке. Не только "Ливерпуль" с "Сити". У "Тоттенхэма" было так много проблем, самый короткий перерыв после Чемпионата Мира, и я даже не знаю, как много бельгийских и английских игроков они туда отправили. У них не было предсезонного периода, но они выигрывают все свои матчи, несмотря на сложности. Они в шести очках позади нас. Вау! Это действительно мощно".



"А как вам старт "Арсенала"? "Челси"? Они действительно хороши. Поэтому мы не можем думать о чем-либо постороннем, кроме того, чтобы выигрывать свои матчи и набирать как можно больше очков", — цитирует Клоппа Sky Sports.