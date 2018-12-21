"Челси" может вернуться за Игуаином в январе

"Челси" задумывается о том, чтобы возобновить свой интерес к нападающему "Милана" Гонсало Игуаину.

За полгода работы на "Стэмфорд Бридж" главному тренеру Маурицио Сарри не удалось толком реанимировать Альваро Морату и Оливье Жиру — на двоих нападающие "синих" забили только шесть голов в этом сезоне Премьер-Лиги, хотя позади уже почти половина дистанции.



В последних матчах Сарри даже предпочитает играть без форварда, используя в качестве "ложной девятки" плеймейкера Эдена Азара. Естественно, у Маурицио возникают мысли о приглашении в свою команду проверенного бомбардира.



Ответом на решение этой проблемы может стать Игуаин, бывший подопечный Сарри по "Наполи". Гонсало был целью для Маурицио еще прошлым летом, но переговоры не увенчались успехом, и игрок ушел из "Ювентуса" в "Милан".



Сменив клуб, Игуаин сразу же подтвердил свой бомбардирский талант. Гонсало забил семь голов в 10 первых матчах за "россонери", но затем сбавил обороты из-за нестабильной формы всей команды.



Как сообщает Daily Mail, "Милан" может задуматься о расставании с 31-летним аргентинцем уже в январе по причине санкций, связанных с нарушениями правил финансового фейр-плей. Если Игуаин будет доступен для трансфера по правильной цене, "Челси" едва ли останется в стороне.