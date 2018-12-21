Санчес поспорил с Рохо на 20 тысяч фунтов насчет увольнения Моуриньо
По возвращении из Чили Алексиса Санчеса ждет серьезный разговор с руководством "Манчестер Юнайтед" после того, как стало известно, что нападающий поспорил со своим партнером по команде Маркосом Рохо на 20 тысяч фунтов насчет увольнения Жозе Моуриньо.
Незадолго до своего увольнения с поста главного тренера "красных дьяволов" Моуриньо рассказывал, что с его разрешения Санчес улетел восстанавливать здоровье на родину. Предполагается, что Алексис вернется в расположение клуба уже после праздников.
Находясь в Чили, Санчес узнал о том, что Моуриньо был отправлен "Юнайтед" в отставку. Это произошло накануне 30-го Дня рождения самого высокооплачиваемого футболиста Премьер-Лиги.
"Я же тебе говорил!! Терпение — это все, что требуется. Рохо, ты должен мне 20 тысяч фунтов", — отправил Санчес сообщение в WhatsApp своему аргентинскому одноклубнику во вторник, спустя считанные часы после ухода Жозе.
Руководству клуба с "Олд Траффорд" уже известно об этом пари двух игроков первой команды, сообщает The Sun. Ожидается, что по возвращении в Каррингтон Санчес будет вызван на ковер к боссам клуба для дачи объяснений.
Добавим, что после своего перехода из "Арсенала" в январе Санчес забил только четыре гола в 30 матчах, совершенно не отрабатывая свою зарплату. 20 тыс. фунтов, на которые поспорил с одноклубником Алексис — это менее трети его дневного заработка.
21.12.2018 09:00
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внебрачный сын гикса
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Самый приятный предмет спора, молодцы пацаны
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теперь столько новостей про мю) вангую нашествие манков после первой победы))))
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просто легенда
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Ска какие же гниды эти футболисты, никакого профессионализма
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и что ему боссы сделают? проф. футболисту уже пари с друзьми заключить нельзя?
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гнилые новости про гнилого игрока от гнилого издания
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